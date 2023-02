Tavolo tecnico sulla sanità, l'Asl replica al Pd

La Direzione Generale dell'Asl di Vercelli replica alla nota del Pd che polemizza sull'istituzione del tavolo tecnico definito nei giorni scorsi dopo l'incontro dei rappresentanti del territorio con l'assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi.

«Nessun commissariamento per l'Asl di Vercelli, ma l'istituzione di un tavolo tecnico con un focus sulla specifica situazione della sanità valsesiana. In questo contesto saranno approfonditi con gli amministratori valsesiani i numeri delle singole specialità, le prestazioni erogate, il tema del personale medico e le specifiche esigenze del territorio.

Le risultanze di questo lavoro e le proposte saranno poi sottoposte al vaglio dei decisori politici», si legge in una nota stampa diramata nel pomeriggio di giovedì.