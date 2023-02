Traffico illecito di rifiuti, coinvolto anche l'ex patron del Novara Calcio Maurizio Rullo

C’è Maurizio Rullo, già patron del Novara Calcio 1908 tra il 2019 e il 2021 tra i destinatari delle ordinanze di custodia cautelare eseguite nell'ambito dell'operazione 'Black Steel', la maxi operazione congiunta del Gruppo Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Transizione Ecologica di Milano e dell’Ufficio Federale di Polizia Criminale (BKA) di Monaco di Baviera (Germania), nel quadro delle indagini condotte dalla Procura di Milano, dalla Procura di Monaco e dalla Procura di Reggio Calabria per traffico illeciti di rifiuti, sviluppato in vari paesi europei, assieme ad un giro vorticoso di false fatturazioni ed attività di riciclaggio.

Nell’ordinanza si spiega che proprio il finanziamento di 797.500 euro per l’acquisizione del Novara Calcio da parte di Rullo dai precedenti proprietari deriverebbe dai proventi del traffico illecito di rifiuti ferrosi.

Sono in tutto diciotto le misure cautelari personali in corso di esecuzione.

L'operazione è in corso dalle prime luci dell’alba, sul territorio nazionale (Lombardia, Piemonte e Calabria) e in Germania: le indagini sono coordinate da Eurojust per i profili internazionali, con il supporto di Europol.

I reati ipotizzati sono quelli di associazione a delinquere, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti , riciclaggio, auto riciclaggio , dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false , emissione di fatture per operazioni inesistenti . Disposto anche il sequestro di beni per un valore complessivo pari a circa 90 milioni di euro, somma ritenuta pari ai profitti illeciti dell’associazione criminale, che solitamente venivano reinvestiti nello stesso traffico illecito di rifiuti o in altre attività lecite. Tra i beni sequestrati ci sarebbero anche una parte delle azioni del Novarta calcio spa, dichiarato fallito da poche settimane.