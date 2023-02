"Gatti di Stato": Carola Vai presenta il suo libro al Cavour

Il 17 febbraio si celebra la festa nazionale del gatto e l’Istituto professionale Lanino ha l’onore di ospitare Carola Vai che dei gatti è grande appassionata e a loro ha dedicato pagine bellissime nel libro “Gatti di Stato”. Il libro racconta le biografie di grandi personaggi attuali e della Storia facendo riferimento agli amati felini che sono o sono stati loro grandi amici.

Carola Vai presenterà il suo libro nell’aula magna dell’Istituto Cavour alle 12.

Un viaggio tra re, regine, papi, leader, capi di stato e capi di governo di mondi diversi, e dei loro felini. Personaggi audaci, colti, risoluti, autorevoli, spregiudicati, di varie epoche accomunati dall’attrazione per i gatti considerati amici insostituibili, fonte di serenità e ispirazioni.

Carola Vai è laureata in Lingue e Letterature Straniere, giornalista professionista con un passato a La Stampa, poi alla Gazzetta del Popolo di Ferruccio Borio, al Giornale di Montanelli, al Mattino di Napoli, all’AGI (Agenzia Giornalistica Italia) dove è stata responsabile della redazione Piemonte-Valle d’Aosta. E’ autrice di vari libri e, tra i suoi lavori c’è anche l’unica biografia pubblicata in Italia sul Premio Nobel per la Medicina: “Rita Levi-Montalcini, una donna libera” (Rubbettino editore) attualmente ancora in vendita nelle librerie.

L’ultimo libro è “Gatti di Stato, tra uso pubblico e passioni private” (Rubbettino editore).

Oggi è titolare del blog a diffusione nazionale e internazionale: www.viavaiblog.it .

All’attività giornalistica ha sempre affiancato l’impegno negli organismi di categoria: è stata consigliere dell’Ordine Giornalisti del Piemonte fino al 2010; e per anni tra i dirigenti della Casagit (Cassa sanitaria dei giornalisti) dove dal 1 luglio 2021 è nel Consiglio di amministrazione.