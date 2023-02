Tavolo regionale sulla sanità vercellese

Dopo le polemiche nate dall'accorpamento dei reparti di Ostetricia e Ginecologia di Vercelli e Borgosesia, la Regione crea un Tavolo permanente per la Sanità Vercellese ed è lo stesso assessore Luigi Genesio Icardi a prendere l'impegno di organizzare confronti periodici sui temi caldi del territorio. Una scelta insolita, bollata dalla minoranza regionale come «un annuncio dal sapore elettorale». Del resto è impossibile non notare che, al tavolo, si sono seduti solo amministratori comunali eletti nelle file della Lega.

Il primo incontro è avvenuto nella sede dell’assessorato regionale alla Sanità: oltre a Icardi hanno partecipato il sindaco di Borgosesia Fabrizio Bonaccio, il vicesindaco di Vercelli Massimo Simion, il presidente dell’Unione dei Comuni Valsesia Francesco Pietrasanta, il presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale Alessandro Stecco, il consigliere regionale Angelo Dago, il direttore generale dell’Asl di Vercelli Eva Colombo e il direttore generale della Sanità piemontese, Mario Minola.

Sul tavolo, stando alle note stampa dell'assessorato regionale, alcuni dei temi sollevati dal sindaco Bonaccio in un suo recente intervento pubblico.

«Abbiamo ricevuto ulteriori rassicurazioni sull’apertura in estate della struttura complessa di Anestesia Rianimazione, che permetterà un salto di qualità anche all’interventistica dell’ospedale di Borgosesia - si legge nelle dichiarazioni del sindaco valsesiano -. Il Tavolo di lavoro affronterà anche la tematica della struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia». Nessun cenno, invece - almeno nelle note ufficiali - a un altro dei temi che pure era stato sollevato dall'intervento di Bonaccio: la copertura del primariato di Radiologia. La direzione della struttura è vacante da ben tre anni, e non c’è traccia di concorsi banditi per la copertura dell'incarico. Tant'è: per ora i commenti affidati dai partecipanti al Tavolo regionale sono tutti improntati all'ottimismo.

Francesco Pietrasanta, presidente dell’Unione dei Comuni Valsesia rileva come «Una concreta apertura verso le esigenze del territorio e soprattutto verso la risoluzione delle criticità che preoccupano amministratori e cittadini della Valsesia e della Valsessera. Abbiamo molta fiducia in questa Giunta regionale».

Parla di «nuovi modelli di collaborazione, anche interaziendale indicati dall’analisi dei flussi e delle mobilità» il consigliere regionale Alessandro Stecco, mentre Simion dichiara di «Apprezzare il lavoro svolto dall’assessore Icardi e dal presidente Stecco sugli investimenti nell’Azienda vercellese e di essere in sintonia con le linee strategiche del piano adottato».

Per Dago, consigliere regionale: «Ci siamo dotati di un metodo di lavoro che permetterà un dialogo costruttivo su tutto, a cominciare dalla medicina territoriale, fino alle attività ospedaliere».

Dal centro sinistra, invece, arrivano commenti molto critici: i consiglieri regionali Raffaele Gallo e Domenico Rossi bollano l'iniziative come strumentale e pre-elettorale: «Sarebbe un’ottima notizia se ci fosse la stessa attenzione per le altre province e per l’intera regione - scrivono in un nota stampa -. Ci stupisce che questa decisione arrivi a un anno dalla fine della legislatura e si limiti a un solo territorio. Si aprano tavoli simili anche nelle altre province, coinvolgendo i consiglieri regionali del territorio, dando spazio alle forze di minoranza. Servirebbe un nuovo Piano sociosanitario: da troppo tempo si attende che il sistema sociosanitario venga rilanciato attraverso una politica seria il più possibile condivisa con i territori. Dopo quattro anni la Giunta Cirio non l’ha ancora fatto e la decisione di iniziare adesso ci sembra un chiaro annuncio di stampo elettorale».