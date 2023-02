Provincia, bilancio approvato all'unanimità

Sono stati approvati all'unanimità lunedì, all’Assemblea dei sindaci a Gattinara, il bilancio e il Dup della Provincia per il triennio 2023-2025.

«Questo è un bilancio coraggioso, che ha visto tutti concordi - afferma il presidente Davide Gilardino -. Vi è un pareggio tra le entrate e le uscite di oltre 57milioni di euro. Vogliamo tornare a realizzare importanti opere sul territorio sia in termini di riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici, anche con nuove infrastrutture sportive, sia di viabilità; gli investimenti per il 2023, dunque, si avvicineranno ai 20 milioni di euro. Cercheremo inoltre risorse necessarie ai grandi interventi che caratterizzeranno quest’anno, come la superstrada Vercelli-Novara, la variante di Serravalle Sesia e le scuole innovative. Prospettiva di crescita anche per quanto riguarda l’occupazione, con risorse pari a 100.000 di euro per le nuove assunzioni».

Secondo Gilardino «Si torna ad avere stanziamenti appositi su temi come la promozione turistica, sociale e culturale del territorio per valorizzare le due anime vercellesi: la Valsesia e i Borghi delle Vie d’Acqua e arrivare a un’identità forte, chiara e riconoscibile. Un grandissimo ma fermo traguardo a cui si punta resta, in aggiunta, il raggiungimento di un accordo con il Governo per i fondi Scanzano, per cui sto lavorando da mesi in prima persona».

In una nota, il presidente precisa che «L’amministrazione provinciale ha fin da subito posto attenzione a tutti i comuni vercellesi, coinvolgendo direttamente i sindaci in materia di trasporto pubblico locale e lavori infrastrutturali. Per ridare la giusta dignità all’Ente - conclude Gilardino - è fondamentale portare avanti azioni di squadra e ascoltare le problematiche di chi, il territorio, lo vive. Grazie perciò a tutti i colleghi che hanno condiviso e collaborato per la realizzazione di questo bilancio e che, con grande soddisfazione personale, lo hanno approvato all’unanimità».