Borse di studio alla Vallotti: donazione di Carlo Olmo in ricordo di Andrea Raineri

Riceviamo e pubblichiamo.

In ricordo di Andrea Raineri, assessore al Comune di Vercelli scomparso prematuramente a gennaio 2019, l’avvocato Carlo Olmo, interpellato dalla scuola “F.A. Vallotti”, ha donato una somma per il sostentamento di più borse di studio.

Il Cavaliere della Repubblica commenta: “Una comunità è solida ed efficace quando ha cittadini motivati, entusiasti e disponibili verso gli altri: nessuno escluso. Nessuno. In questo caso - ha rimarcato il Lupo Bianco - l’ascolto di una richiesta di aiuto e, nei limiti che ognuno di noi ha, un pronto intervento hanno un ruolo cruciale. Non dobbiamo avere paura di agire. Mai. Quindi, mettiamoci in moto, pensiamo, agiamo come la nostra coscienza ci suggerisce”.

Olmo sottolinea: “Il mio piccolo contributo, necessario a queste borse di studio, vuole ricordare Andrea: un ragazzo d’oro, un amministratore che si è sempre messo al servizio di giovani e poveri purtroppo scomparso troppo presto. Così facendo - conclude Olmo - i nostri giovani concittadini di talento potranno studiare in una delle tante eccellenze che Vercelli ha”.