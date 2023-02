Santhià, miglioramenti per scuole, biblioteca e Centro Jacopo Durandi

SANTHIÀ - Miglioramenti in arrivo per scuole, biblioteca e centro Jacopo Durandi grazie ad fondi PNRR e MITE: è infatti stata approvata nel consiglio comunale di ieri sera la variazione di bilancio che servirà ad accedere ai fondi ottenuti grazie alla vittoria di alcuni bandi. “Nello specifico ci siamo aggiudicati due bandi PNRR in ambito digitalizzazione: si tratta di 155.234 euro che serviranno per avvicinare i cittadini ai servizi pubblici e di 32.589 euro che serviranno a creare ed utilizzare una piattaforma per le notifiche digitali spiega Manuella Agatino, assessore al bilancio - questi fondi inoltre potranno essere di utilizzati per ampliare e ammodernare il sistema di video sorveglianza della città”.

La vittoria più grande a detta dell’amministrazione riguarda i quattro bandi del Ministero della Transizione Ecologica, ottenuti per l’efficientamento di altrettanti edifici comunali. “Qui si parla di un totale di 1.170.000 per cinque bandi, uno è in fase di chiusura e speriamo di avere conferma di assegnazione già in settimana - spiega Agatino - questi introiti serviranno per la sostituzione degli infissi sugli edifici del palazzo comunale, il centro Jacopo Durandi, la scuola elementare Collodi, le scuole medie e la biblioteca civica.

Inoltre per l’edificio comunale, la biblioteca e le scuole medie abbiamo ottenuto fondi per il relamping degli interi edifici, sostituiremo quindi tutte le fonti di illuminazione.

Il beneficio sarà notevole. La sostituzione degli infissi è un elemento fondamentale per ottenere un isolamento termico e acustico degli edifici. Un intervento di riqualificazione energetica che ci permetterà di ottenere grossi risparmi sui consumi e soprattutto andrà a vantaggio di chi ci vive dentro quotidianamente. Studenti e lavoratori”.

I lavori in questione dovranno concludersi entro il 30 giugno 2023. “E’ stato un grosso di lavoro di squadra fra amministrazione comunale e ufficio tecnico al quale va il nostro ringraziamento per la mole di lavoro che sta affrontando - conclude infine l’assessore - un grosso impegno fatto di continui sopralluoghi, misurazioni, calcoli per ottenere i dati e riuscire a partecipare in tempi da record ad un bando che ha presentato molti problemi da superare. Inoltre abbiamo avuto continui colloqui anche con la soprintendenza perché, come si sa, i nostri edifici sono sotto tutela e pertanto bisogna presentare un progetto dei lavori che si intendono eseguire per ottenerne l’autorizzazione”.