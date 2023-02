Arpa Piemonte: Secondo Barbero è il nuovo direttore

È stato firmato lunedì dal presidente di Regione Piemonte, Alberto Cirio e dall’assessore regionale all’Ambiente, Matteo Marnati, il decreto di nomina del nuovo direttore generale di Arpa Piemonte. Alla guida dell’Agenzia regionale per la Protezione Ambientale, è stato nominato Secondo Barbero, 53 anni, laureato in ingegneria, che fino ad oggi ha ricoperto il ruolo di Direttore del Dipartimento “Rischi Naturali e Ambientali in seno ad Arpa e che vanta alle spalle un’esperienza ultraventennale maturata prima nell’amministrazione regionale e poi nell’Agenzia regionale di protezione ambientale specificatamente nel settore ambientale, dapprima con riferimento al monitoraggio e previsione dei rischi naturali, della difesa del territorio, dell’analisi del clima e, in seguito, sui temi del monitoraggio della qualità dell’aria e delle acque.

Al suo attivo la redazione di numerose pubblicazioni scientifiche su varie tematiche, dall’idrologia all’idraulica passando per la geologia, il clima, la qualità dell’aria, sistemi di previsione e monitoraggio ambientale e gestione delle emergenze e la partecipazione a vari progetti nell’ambito della ricerca operativa dell’Unione Europea.

Ha inoltre partecipato, in qualità di esperto, ai vari tavoli del Sistema nazionale di Protezione Ambientale, del Distretto idrografico del Po e del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, oltre ad aver maturato esperienze nella cooperazione internazionale nella gestione dei rischi ambientali.

«Abbiamo voluto valorizzare una figura interna all’Agenzia – commenta l’assessore all'Ambiente, Matteo Marnati – non solo per le sue elevate e indiscutibili competenze acquisite in seno alla stessa, dove peraltro fino ad oggi ha rivestito un ruolo molto importante come direttore del Dipartimento Rischi Naturali e Ambientali ma anche per velocizzare una nomina per un ruolo di fondamentale importanza. Un doveroso ringraziamento all’ingegner Robotto – conclude Marnati - con il quale abbiamo lavorato in sinergia e in perfetta unità di intenti».