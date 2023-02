Compra online il mobiletto per la cucina, ma il venditore sparisce con il denaro

Acquista online un mobile per la cucina, versando 500 euro. Ma, dopo aver incassato la somma, il venditore sparisce.

E' accaduto a una giovane residente a Lozzolo che, di recente aveva trovato, su un sito di vendite on line, proprio il mobile per la cucina che le serviva. Contattato il venditore, si è accordata sul prezzo e, al fine di perfezionare l’acquisto, ha inviato la somma di 500 euro. Tuttavia, una volta ricevuto il pagamento, il venditore è scomparso dalla rete assieme al mobile.

Gli accertamenti conseguenti alla denuncia, che la giovane ha presentato rivolgendosi alla Stazione dei Carabinieri di Gattinara, hanno consentito di identificare l’autore della truffa in un 53enne residente a Roma, già noto per avere posto in essere altri raggiri simili in passato, il quale ha aggiunto questa denuncia per truffa al proprio curriculum di attività illecite. Tenuto conto che, in questi casi, è molto difficile recuperare le somme versate, i carabinieri colgono l’occasione per ribadire che gli acquisti in rete, specie da privati, dovrebbero essere sempre effettuati usando canali che forniscono l’assicurazione sulla regolarità della transazione, e mai attraverso versamenti su carte ricaricabili o altri metodi che consentano al ricevente di accedere al denaro prima di avere inviato la merce.