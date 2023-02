L'Esercito di cuori per Cascina Bargè e centro anti violenza Eos

Un decespugliatore e un tagliaerba professionali per la Cascina Bargé; kit di prima accoglienza e buoni spesa per il centro Eos.

La missione dell'Esercito di Cuori prosegue: con i fondi avanzati dalla raccolta per l'acquisto del polisonnigrafo neonatale, il team di volontari capitanato da Erika Barbonaglia ha sostenuto le attività di ricerca del Fondo Tempia, finanziato i servizi offerti dall'associazione Amos di Santhià e, appunto, offerto attrezzature e materiali all centro diurno e al centro antiviolenza comunali.

Nel pomeriggio di lunedì i materiali donati alle due strutture vercellesi sono stati consegnati all'assessore Ketty Politi, alla dirigente del settore Alessandra Pitaro e alle due responsabili delle strutture: Elena Aguggia per Cascina Bargé e Paola Arlone per Eos.

«Siamo molto grati e soddisfatti di questi doni, che saranno utilizzati già a partire da domani – spiega l’assessore Politi – attrezzi agricoli per il taglio dell’erba per la cascina, e biancheria da casa e buoni per abiti da donna per Eos».

Ad accogliere i volontari dell'Esercito di Cuori erano presenti tutti gli operatori e i "ragazzi" che frequentano la struttura e che, attualmente, sono impegnati nella preparazione del semenzaio per la primavera, nella cura degli animali e nelle coltivazioni di orto e serra.

«Siamo un’associazione giovane - ha concluso Barbonaglia -, ma con il nostro grande entusiasmo e abbiamo già ricevuto un ottimo riscontro sul territorio. Il nostro grazie va a tutti coloro che ci hanno sostenuto, con piccole e grandi donazioni: ogni centesimo è prezioso perché ci consente di arrivare a risultati importanti come quello di oggi».