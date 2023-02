Giovedì 23 al Cinema Italia, con Liberi di scegliere

L’associazione Liberi di Scegliere ODV, operante a Vercelli da quindici anni a fianco delle famiglie con figli disabili, nell’ottica di rendere meno difficile la vita a persone sfortunate e nell’intento di creare aggregazione anche in un mondo molte volte trascurato, in collaborazione con Cinema Italia – Movie Planet di Vercelli ed in rete con le associazioni Anffas, Angsa VC – NO, Perdincibacco, La Rosa Blu, Special Olympics Vercelli, Centri diurni Comunali cascina Bargè e Galilei organizza, per il quinto anno consecutivo, un ciclo di proiezioni cinematografiche attraverso una rassegna specificatamente studiata per i nostri ragazzi.

Il fine dell’iniziativa, oltre a quello di far trascorrere qualche ora piacevole ai ragazzi, è quello di unire e non di dividere, per aggregare il maggior numero di ragazzi di tutte le associazioni vercellesi e non solo, impegnate quotidianamente a fianco delle persone disabili e delle loro famiglie.

Questo è il quarto appuntamento per questa quinta stagione e la proiezione è prevista per giovedì 23 febbraio 2023; punto di incontro come sempre, davanti al Cinema Italia di Vercelli alle ore 09,30 con l’inizio della proiezione previsto per le ore 9,50.

Titolo del film : “Tre di troppo”.

Per una migliore organizzazione si prega di confermare la propria adesione entro martedì 21 febbraio 2023 telefonando al n° 366.3676801 oppure via mail liberigenitori@alice.it specificando se la/e persona/e disabile/i deambula/no o se si muovono in carrozzina.

Si rammenta che per ogni gruppo ci deve essere almeno un accompagnatore, anche per i singoli se la persona disabile necessita di particolare attenzione.

Si ricorda che l’uso della mascherina e il distanziamento al momento e’ ancora facoltativo.

Vi aspettiamo !

Liberi di Scegliere ODV Vercelli