LG Trino a gonfie vele, solo un pari per l'Alicese/Orizzonti, il Cigliano torna alla vittoria

ECCELLENZA

ALICESE/ORIZZONTI – OLEGGIO 0-0

Alicese/Orizzonti: Mastrorillo, Mane (dal 57’ Angeli) Schettino, Clerici Pasinato Gai (dal 77’ Verna), Keita (dal 78’ Franchini) Moussaif Gatoufi (dal 57’ Diadoro) Edalili (dall’83’ Petrocelli) Fiorenza. A disp: Malune, Imberti, Pelle, Pecoraro. All. Mellano.

L’Alicese/Orizzonti non sfrutta il turno casalingo, con l’Oleggio, per uscire dalla zona play-out. Un pareggio ad occhiali che certo muove la classifica, ma non soddisfa pienamente il club biancorosso. Gli attaccanti di Mellano non riescono a trovare il guizzo vincente, mentre in difesa è il portiere Mastrorillo a fare la differenza.

PROMOZIONE

BIANZE’ – FULGOR VALDENGO 0-2

Bianzè: Perucca, Tornari (dal 64’ Anselmino) Ghannay (dall’81’ Bortone), Geminardi Valrosso (dal 73’ Stesina) Federico (dal 71’ Perinetti), Mahmood (dal’83’ Azhar) Provera Parrinello Urena Carena. A disp: Mhreti, Baraye, Corinaldesi, Lanfredini. All. Costanzo.

Marcatori: al 5’ Coppo (F), al 40’ Bocca (F)

Brutto momento per il Bianzè che cede alla Fulgor Valdengo l’intera posta. Sconfitta pesante con riflessi non indifferenti sulla classifica. Gli ospiti vanno a segno dopo appena 5 minuti su assist dell’esperto Dossena. Nel secondo tempo e dopo una traversa di Urena, arriva le rete che consegna la gara ai lanieri.

ARONA – LG TRINO 0-2

LG Trino: Cerruti, Verbano (dall’82’ Roberto) Meo Defilippi (dal 56’ Birolo), Pane Baggio (dall’89’ Buscaglia) Marteddu, Passannante (dal 91’ Oudadess) Pasini Vergnasco Bernabino Osenga (dal 75’ Maino). A disp: Berruti, Gamba, Fedeli, Brugnera. All. Yon.

Marcatori: al 21’ Meo Defilippi (LG), al 40’ Bernabino (LG)

L’LG Trino viaggia a mille all’ora e tiene il passo di Pro Novara e Bellinzago. Meo Defilippi sblocca il risultato dopo 20 minuti, confermandosi giocatore determinante, mentre tocca all’eterno Bernabino regalare la rete della sicurezza poco prima dell’intervallo. Il secondo posto rimane a 6 punti, ampiamente alla portata degli azzurri.

1^ CATEGORIA

CIGLIANO – QUARONESE 1-0

Cigliano: Marino, Quilico Giolitto, Reynoso Gaudino Comotto, Moussaif (dall’80’ Bogdan) Nicita Alfano Strenuo, Maranta. A disp: Corda, Lo Schirico. All. Gaudino.

Marcatore: al 1’ Maranta

Il Cigliano torna alla vittoria, allontanando i venti di una crisi che si delineava sempre più preoccupante. Al gol di Maranta in apertura fanno seguito le parate di Marino, vero eroe della giornata: in almeno tre occasioni ha salvato la porta giallorossa dalla capitolazione. Ma a convincere è stata l’intera squadra, capace di imbrigliare le manovre quaronesi e ripartire in contropiede.

ALTRI RISULTATI

PRO PALAZZOLO - SANTHIA' 2-1

VALLECERVO ANDORNO - VIRTUS VERCELLI 1-3