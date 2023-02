SANTHIA’ – E’ stata inaugurata sabato pomeriggio alle 16,30 al centro culturale Jacopo Durandi, la mostra “Ma che Incarto!”, dedicata all’arte della cartapesta e ai costumi della tradizione carnevalesca santhiatese.

Dopo lo stop forzato causa pandemia, questa iniziativa organizzata dall’associazione Compagnia dell’Ottimismo con il patrocinio del Comune , è giunta alla sua 5° edizione ed è stata resa possibile grazie alla collaborazione con le compagnie carnevalesche che hanno fornito il materiale utile per l’allestimento: Ia Scapà da Cà, Ai Batusu, Marsun, I Luatun, Funfi, La Grupia, I Rubinet, Articiok, Fupanyonga, Pitu e Bagonghi oltre che alla collaborazione di diverse realtà associazionistiche santhiatesi: La Voce, Vobis e il Centro Anziani. Uno spazio speciale dell’allestimento è stato dedicato alla storica compagnia santhiatese I Funfi, in attività dal 1980. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino a sabato 25 febbraio, nei seguenti giorni e orari: da oggi lunedì 13 a venerdì 17 dalle 15 alle 18. Sabato 18 dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, domenica 19 dalle 10 alle 12, lunedì 20 dalle 15 alle 18, martedì 21 dalle 10 alle 12. Da mercoledì 22 a venerdì 24 dalle 15 alle 18 e sabato 25 con orario 10-12. Le mattinate saranno invece dedicate alle visite delle scuole santhiatesi.

Durante il pomeriggio sono stati inoltre premiati i vincitori del “Concorso bozzetti” lanciato sempre dalla Compagnia dell’Ottimismo per agli allievi dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII, che sono stati chiamati a realizzare un bozzetto partendo dal tema “Maschera un monumento”: l’iniziativa è stata accolta con entusiasmo dalla scuola e dai ragazzi che hanno così dato libero sfogo alla loro fantasia e creatività. Le loro creazioni sono state valutate da una giuria tecnica composta da artisti santhiatesi che creano i bozzetti dei carri di prima e seconda categoria. Questi i criteri di valutazione: sviluppo del tema, realizzazione grafica ovvero disegno e colorazione, impatto emotivo. I lavori premiati sono: “A Firenze sono il favorito e da Arlecchino mi sono vestito” della classe 4° di Carisio, “La Mole pifferiana” della 4°D Collodi, “Il Davatar di Michelangelo” della 5°B Pellico e “Un Carnevale esclusivo” della 1°D delle scuole medie. Alle classi vincitrici sono stati consegnati dolciumi e materiale scolastico offerto dalla Cartolibreria santhiatese. Tutti i bozzetti rimarranno visibili nella galleria del centro culturale Jacopo Durandi fino ad inizio marzo.

Contestualmente a questa premiazione, si è svolta anche quella della gara “I LIKE” che si è tenuta su Facebook, riguardante i bozzetti dei carri che gareggeranno al Carnevale storico di Santhià edizione 2023. Ecco le compagnie in gara: Ai Batusu, I Disprà, Marsun, Poker d’asu, Ia scapà da cà e Sensa pei. Insieme a questi sei carri di prima e seconda categoria sfileranno altri 4 giganti di cartapesta fuori concorso: Giovani frazione tedeschi Leinì. Luatun, Mooncravot e Purcari. Questo il verdetto finale: 317 like per I Disprà con “La Natura a l’è disprà”, 305 like per i Poker d’asu con “Des Agn ien pasà ma suma sempi di masnà”, 170 like per i Marsun con “L’Altro Mondo. A seguire, 98 like per Ai Batusu con “Born this way”, 82 like per I Sensa Pei con “Sei di Santhià se...questa città è una Giungla” e 67 like per gli Scapà Da Cà con “Sim Salamin...L’è turnà al nos Carvè”.