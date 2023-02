Il Crotone esonera l'ex Pro Vercelli Lerda

Franco Lerda esonerato dalla guida tecnica del Crotone, con la squadra al secondo posto ma distanziata di 10 lunghezze dal Catanzaro (di bomber Iemmello) che ieri è caduto per la prima volta contro la Viterbese (dell'ex Polidori), che era ultima in classifica.

Lerda paga per gli ultimi risultati deludenti.

Abbiam citato due ex cenrtravanti della Pro, ora tocca a un terzo Costantino.

Monterosi – Crotone, partita del 22 gennaio. Crotone in vantaggio con Chiricò, sembra fatta, ma ecco al 92' la zampata di Costantino, centravanti del Monterosi: finisce 1 a 1, solo un punto quindi, mentre il Catanzaro continua a volare.

La famiglia Vrenna ha costruito un Crotone per vincere sempre, in casa e fuori, con un unico obiettivo: risalire in B.

Ma dopo il pari col Monterosi la squadra pareggia anche in casa contro il Potenza.

Gara successiva: tornano i 3 punti, contro la Juve Stabia, ma la domenica dopo, ad Avellino, il Crotone soccombe: 3 a 1 per la squadra di casa. La posizione di Lerda comincia a vacillare.

Ieri Crotone-Foggia. La partita finisce 1 a 1, ma per società e pubblico i punti avrebbero dovuto essere tre. Stamattina il comunicato della società che ringrazia Lerda ma rimarca gli ultimi deludenti risultati.

Al posto di Lerda è stato chiamato Zauli, ex tecnico della Juventus Under 23. Quella, per intenderci, che acquistò De Marino.