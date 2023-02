Cressano (PD): «Efficientamento energetico: non è chiara la strategia di questa amministrazione»

Il tema del risparmio e dell'efficientamento energetico è sempre più all'ordine del giorno, sia per una tematica di sostenibilità ambientale e contrasto ai cambiamenti climatici, che per questioni economiche, che sfociano, su larga scala, anche in ambiti geopolitici.



La precedente amministrazione ha posto il tema al centro delle azioni politiche, con lavori di rinnovo e miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica nella città di Vercelli su circa 7000 punti luce dei 9000 punti esistenti.

La riqualificazione degli impianti a led, terminata nel 2019, ha permesso di conseguire un risparmio energetico quantificato a circa 60%, con una riduzione di 2.400.000 kWh erogate.