Un cambiamonete divelto è stato ritrovato in un prato. La scoperta è avvenuta ieri mattina, 11 febbraio, nel territorio comunale di Castelletto Cervo.

Sono in corso accertamenti ma stando alle prime informazioni raccolte il fatto sarebbe riconducibile ad un furto avvenuto all’interno di una sala slot di Roasio. In queste ore il proprietario si porterà alla stazione dei Carabinieri per riconoscere, o meno, la macchinetta.