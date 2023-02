«Allegro, intraprendente e coraggioso». Ricordo di Albino Bianchi, travolto dal trattore

Un uomo allegro e attivo, che in gioventù era stato valente sciatore e alpinista, compagno d'imprese di Tullio Vidoni (alpinista e scalatore valsesiano, travolto da una valanga nel 1988, ndr.) e che, una quindicina di anni fa, aveva superato con successo un carcinoma polmonare. Per la piccola comunità di Piane, la morte di Albino Bianchi, persona allegra e piena di vita, è stato un duro colpo. Il pensionato è deceduto in un terribile incidente, mentre era impegnato in alcuni lavori in campagna: il mezzo si è ribaltato e l'uomo ha perso la vita finendo con il messo lungo un dirupo.

«E’ stata una grande disgrazia per tutta la nostra Comunità - commenta la moglie Patrizia -: Un pensiero accorato è rivolto a mio marito, che mi auguro non abbia sofferto, ma anche all’amico che era con lui e che ha riportato gravi lesioni e contusioni, ma soprattutto ha subito un forte trauma psicologico, che sarà difficile superare. Il nostro cane, Trudi, nel terribile incidente dovuto al ribaltamento del trattore, pur con una zampa fratturata, è rimasto a vegliare il corpo esanime del padrone fino all’arrivo dei soccorsi».

Per la signora un notizia terribile: «E' stato come se mi franasse il mondo addosso, ma avevo il dovere di reagire, per mio figlio e per mia madre Giovanna. Non ho potuto fare nulla, la tragedia si era consumata e il corpo di mio marito era stato ormai portato all’obitorio per essere sottoposto agli esami autoptici, ma la famiglia ha affrontato il dolore unita».

Albino Bianchie era primogenito di una famiglia di undici fratelli e sorelle, originaria di Fobello, poi trasferitasi ad Arlezze, che da pochi giorni, il 27 gennaio, aveva festeggiato il suo 73° compleanno, come una persona solare: «Non aveva paura di nulla, era un inguaribile ottimista, il Gastone della vita - ricorda la moglie -. Purtroppo, improvvisamente, poco distante da casa, si è scontrato con il suo destino per una assurda fatalità. Resterà nei nostri cuori, e in coloro che lo hanno conosciuto, eternamente forte e giovane, con tanti progetti da realizzare che cercheremo di portare a termine come lui avrebbe voluto, perché anche nei momenti più tristi all’orizzonte si profila il sereno: Albino ce lo ha insegnato con la sua vita».

Quando perdiamo qualcuno in modo così repentino, avvertiamo la nostra fragilità: il percorso della vita non è mai lineare, ma camminare insieme, stringersi accanto a chi soffre, è l’unico modo di dimostrare quella comune umanità che caratterizza fortemente il tessuto connettivo di un piccolo paese come il nostro, dove tutti si conoscono e nasce spontanea la condivisione di cui parla Cesare Pavese ne La luna e i falò: “Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti».

Lo sanno bene anche i familiari di altri due abitanti della piccola frazione morti a pochi giorni: Celestino Vanetti, settantanovenne, da anni sofferente, si è spento nella sua casa sulla strada per “l Funtanin”, circondato dall’affetto dei famigliari: la moglie Giuliana, i figli Stefano e Alberto, con i nipoti e le rispettive famiglie.

E, in Regione Castorino è mancato Salvatore Pesce, ottantasette anni, conosciuto come Turi, marito di Gianna Baldi: persona riservata, da anni malato, pur soffrendo molto, non si lamentava mai e ha sempre cercato di dare conforto ai famigliari e alle persone che lo frequentavano.