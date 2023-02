Lo spadista della Pro Vercelli Ettore Leporati agli Europei di Tallin

Prestigiosa convocazione in azzurro per lo spadista della Pro Vercelli Scherma Ettore Leporati: l'atleta è tra selezionati per i Campionati Europei Cadetti e Giovani, che si svolgeranno a Tallin, in Estonia, dal 21 al 28 febbraio prossimi.

Leporati gareggerà nella categoria cadetti e sarà seguito in Estonia dal maestro della Pro Vercelli Adalberto "Dago" Tassinari, accompagnatore ufficiale degli spadisti azzurri under 17 nella trasferta per il titolo continentale. Grande gioia, naturalmente, nella Sala d'Armi di via Massaua che, ancora una volta, si conferma fucina di giovani atleti, ma anche tecnici, di valore.