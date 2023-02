Engas Hockey Vercelli perde in casa con Gamma Innovation Sarzana per 1-2

Engas Hockey Vercelli sconfitta in casa da Gamma Innovation Sarzana per 1-2. Partita equilibrata, il cui risultato matura nel primo tempo: Sarzana solido, ben messo in pista e con l’attitudine alla lotta, anche l’Engas è centrato e crea molto, ma nell’economia della partita risulteranno decisivi due errori: un rigore e un tiro diretto falliti. I padroni di casa possono anche lamentare della sfortuna con palo e una traversa colti. Ciò niente toglie all’ottimo Sarzana, autore di un campionato maiuscolo sin qui e che ha confermato le proprie doti e credenziali.

Pre-partita particolare e sentito con il Palpregnolato a salutare con affetto due autori di primo piano della sua giovane storia: mister Paolo De Rinaldis, che ha vinto tutto nelle sue due stagioni vercellesi, primo mister di sempre di HV, fino a portare la squadra dalla B alla A1 e Andrea Perroni giocatore e tecnico della B, altrettanto vincente. A loro è andato un premio consegnato dai Veterani dell’hockey, Falabino e Ferraris, e tutto l’affetto del palazzetto.

Un’occhiata alla classifica: HV resta ottava, posizione che, nonostante la sconfitta odierna, continua ad essere solida. Prossimo turno sabato 18 febbraio, alle 20.45 in trasferta con il Montecchio Precalcino, attualmente tredicesimo in A1.

Primo tempo: quintetti iniziali -HV: Verona, Tataranni, Zucchetti, Neves, Canet - Sarzana: Corona, Borsi, Festa, Garcia, Ortiz. L'Engas porta un altro suo giovane in panchina dalla B, Francesco Pozzato. Entrambe le compagni partono su ritmi elevati, costruendo manovre. La prima conclusione degna di nota giunge dopo poco più di un minuto e mezzo di gioco ed è di Canet, a chiusura di un’azione, Corona interviene senza problemi. Poi, Verona devìa un tiro di Borsi. Poco dopo, bella iniziativa personale di Garcia Bielsa, la cui conclusione è preda di Verona. A seguire, sempre Verona interviene su Festa. Immediatamente dopo, Corona para un tiro di Neves. Al sesto, su contropiede insistito del Sarzana, Tataranni cade nella sua area e Borsi prova ad approfittarne, ma Verona para allungandosi. Segue un’occasione per HV con Neves; proprio sulla ripartenza seguente a questa azione vercellese, la partita si sblocca favore del Sarzana: Ortiz porta palla sulla fascia sinistra e serve, con un filtrante che taglia tutta l’area piemontese, Borsi, autore dello 0-1. HV reagisce producendo in contropiede una chance colossale: Tataranni serve Canet sulla destra, ma Corona para in tuffo. Entra Oruste per Canet. All’undicesimo, HV riporta la partita in pareggio: Zucchetti tira appena passata la linea di metà campo, la pallina filtra fra i difensori avversari, tocca la traversa e poi finisce in rete. Poco dopo, Festa ci prova da lontano per i liguri, Verona para. Entra Francesco De Rinaldis per gli ospiti. Quando mancano undici minuti alla prima sirena, il Sarzana si riporta avanti con una pregevole iniziativa personale di Garcia Bielsa che infila il secondo gol per i suoi dopo un veloce zig zag di taglio in area avversaria. Poco dopo, missile di Zucchetti dalla destra, Corona si salva di spalla. Altra occasione per HV: Neves passa ad Oruste che arriva alla conclusione, trovando il portiere dei liguri ancora una volta pronto. Immediatamente dopo, chiara chance per il Sarzana con Ortiz e, su immediato rovesciamento di fronte, palo esterno colto da Neves. Al diciannovesimo, su azione Canet si gira in area tirando, Corona para, la pallina arriva a Neves che conclude sull’esterno della rete dando l’illusione ottica del gol. Al ventitreesimo, Zucchetti ci prova dalla media distanza, Corona para. Poco dopo, un errore in manovra innesca un contropiede in superiorità numerica a favore del Sarzana condotto da De Rinaldis e concluso da un tiro di Ortiz, parato da Verona. Poco dopo, Zucchetti dalla destra mette in mezzo per Tataranni, Corona trattiene la pallina col corpo: è rigore per l’Engas. Lo batte Neves, Corona lo para; poi il portoghese si avventa sulla ribattuta provando a colpire con un’alza e schiaccia con l’estremo difensore dei liguri che si ripete nel negargli il gol. Il primo tempo termina sull’1-2 in favore degli ospiti. Da segnalare il numero dei falli, con il Sarzana già a 8 e HV a 3.

Secondo tempo: fra le fila del Sarzana fa il suo ingresso Andrea Perroni. Ospiti subito in avanti e insidiosi con Borsi. Nei minuti seguenti, si susseguono costruzioni di gioco da ambo le parti, ma le difese neutralizzano. Al settimo, due tiri, larghi, a testa: prima di Neves e poi di Ortiz. Due minuti dopo, sempre Ortiz, stavolta dalla sinistra, tira alto. Poi, Corona para una conclusione di Tataranni partita da lontano. A seguire, Oruste arriva al tiro su una ripartenza, trovando Corona reattivo. Un minuto dopo, doppia parata di Verona su due tiri di Ortiz, il secondo su sua ribattuta. Ancora per il Sarzana, Borsi conclude, Verona si allunga e para. All’undicesimo, traversa di HV colta da Zucchetti con un siluro scagliato da metà campo. Al tredicesimo, Borsi compie fallo su Oruste: è il decimo per il Sarzana. Capitan Tataranni batte il tiro diretto: dopo una serie di finte, conclude con un’alza e schiaccia, alto. Poco dopo, su azione, lo stesso Tataranni serve Canet che si gira da buona posizione, ma spara alto. Poi, Borsi passa a Festa che tira, Verona para. A dieci dal termine, cartellino blu per Canet e Ortiz per un acceso scambio a seguito del nono fallo vercellese. Due minuti dopo, conclusione larga di Neves su cui Oruste non riesce per poco ad intervenire. Poi, in contropiede, De Rinaldis manca di poco la rete per il Sarzana. A otto da termine, doppia iniziativa dell’onnipresente Ortiz: in ambo le circostanze Verona ribatte. Al ventunesimo, Corona neutralizza un’iniziativa di Zucchetti dalla destra. Subito dopo, gran parata dello stesso Corona su una bella conclusione di Oruste, scena che si ripete al ventitreesimo. A minuto e mezzo dal termine, bel tiro di Zucchetti dalla sinistra. Negli ultimi secondi, HV tenta il tutto per tutto senza Verona in porta e con cinque giocatori di movimento, ma il risultato non si smuove. Il match termina sull’1-2 maturato nel primo tempo.

TABELLINO

FORMAZIONI Engas Hockey Vercelli: 84 Verona, 3 Pozzato, 7 Oruste, 8 Tataranni (C), 11 Petrocchi, 18 Zucchiatti, 74 Neves, 84 Zucchetti, 99 Canet, 88 Raffa. Allenatore : Roberto Crudeli Gamma Innovation Sarzana : 10 Corona fra i pali, 5 Rispogliati, 7 Festa., 8 Garcia Bielsa, 11 Borsi (C), 46 Perroni, 58 Bianchi, 78 Ortiz Ruiz Facundo, 79 Tognacca, 88 De Rinaldis. Allenatore : Paolo De Rinaldis

Arbitri: Simone Brambilla e Andrea Davoli

RETI: 1°T -18’55 Borsi (Sarzana) 0-1; -14’17 Zucchetti (HV) 1-1; -11’04 Garcia Bielsa 1-2. 2°T

Cartellini blu: 2°T -10’03 Canet (HV) e Ortiz (Sarzana)