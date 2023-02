Pro, le interviste: «Peccato, perché abbiamo fatto noi la partita»

«Abbiamo fatto un'ottima gara, peccato per il gol stupido che abbiamo preso, causa una distrazione su angolo. Ci lavoreremo su, per evitare che si ripeta. In attacco abbiamo creato tanto, ma non siamo riusciti a concretizzare» dice Laribi, al termine della gara.

«Nel girone di ritorno – prosegue – le squadre di bassa classifica in genere fanno più punti di quelle che sono messe meglio.»

«Sono entrato al posto di Calvano – dice ancora – spero non sia nulla di grave, ci serve il suo carisma, il suo carattere. Io sono entrato a freddo, se ho fatto una buona prestazione è merito dei miei compagni».

La parola a Massimo Paci.

«Buona partita in un campo impraticabile. Nel primo tempo abbiamo creato quattro occasioni, poi una traversa... alla prima occasione per loro abbiamo preso gol, ma siamo stati bravi a riprendere il Piacenza. Bravi i ragazzi, che hanno lottato. Se avessimo vinto nessuno avrebbe potuto obiettare.»

«Certo – conclude – ci è mancato il gol, ed è un problema se non segni, ma sono fiducisoso, perche le cose si metteranno a posto. Ma sono anche amareggiato, perché avremmo meritato di vincere» conclude.