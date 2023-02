Piacenza - Pro Vercelli 1 a 1: Ci mette una pezza Rojas

Rojas risponde ad Accardi e la Pro Vercelli esce da Piacenza (1-1) che serve a muovere la classifica (anche se l'obiettivo era il bottino pieno) e poco altro. Per la verità, visto lo sviluppo del match qualche rimpianto in più lo possono avere i bianchi per le diverse occasioni create, specialmente nel primo tempo, ma non concretizzate dalla Pro. Buona la reazione dopo lo svantaggio che ha portato al pareggio firmato dall'ex Crotone, entrato al meglio in partita.

Dei nuovi acquisti solo Nicholas Rizzo in campo dal 1'. Pro con Clemente e Iezzi esterni con a completare il pacchetto arretrato con Cristini e Rizzo. Centrocampo con Calvano a ispirare, Corradini e Saco a dare vivacità e sostanza, Iotti a supportare il duo d'attacco Comi, Arrighini un tandem utilizzato poche volte in stagione da mister Paci. Nel Piacenza diversi ex da mister Scazzola al portiere Nocchi, Morra e Munari. Avvio di gara soft, Piacenza più propositivo ma con giocate, però che si spengono prima dei sedici metri. I bianchi non stanno a guardare: al 9' Arrighini non arriva a impattare di testa un cross di Clemente. Un minuto dopo disimpegno errato della difesa biancorossa con Nocchi che riesce ad anticipare Comi. Pro Vercelli vicinissima al gol al 15': clamoroso errore sottomisura di Saco che tutto solo (il Piacenza chiedeva il fuorigioco), smarcato da un tocco di Arrighini spedisce non inquadra lo specchio della porta. 18' Malinteso tra Nicholas Rizzo e Matteo Rizzo con palla che sfugge al portiere e termina in calcio d'angolo. 20' Calvano infortunato già da alcuni minuti esce. Al suo posto Laribi. 22' Morra ci prova poco dentro l'area: Rizzo in angolo. Sempre Morra, di testa. Rizzo controlla. Ammonito Nicholas Rizzo (24'). Gara un po' confusa con le due formazioni che non riescono a imbastire trame di gioco interessanti. 36'. Altra occasione per Saco. Azione insistita dei bianchi iniziata da Iezzi con Arrighini che centra in area per Saco, il cui cui colpo di testa termina sul fondo. 40'. Pro sempre pericolosa: Laribi crede a una palla che sta spegnendosi sul fondo, recupera e imbecca Comi: colpo di testa che Nocchi coi i piedi devia in angolo. Finale di marca vercellese: Comi nell'area biancorossa non riesce a impattare al meglio un centro di Iotti. Ai punti meglio la Pro. Però troppo sprecona.