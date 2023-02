Le pagelle della Pro vista contro il Piacenza

Matteo Rizzo: Ordinaria amministrazione; incolpevole sul gol nell'unico tiro in porta del Piacenza: 6

Clemente: Il Piacenza in attacco non fa molto per far eccellere le due doti; in fase di costruzione qualche errore di troppo 5.5.

Cristini: Qualche indecisione ma fa sempre sentire il suo peso in difesa 6.

Nicholas Rizzo: A parte l'incertezza che, per poco, non permetteva al Piacenza di passare nel primo tempo, si fa sentire, sia nell'area bianca che in attacco. Clamorosa la traversa che avrebbe potuto regalare il pari prima del sigillo di Rojas 6.5.

Iezzi: Spinge e prova qualche giocata in appoggio ai compagni 6.

Saco: Sbaglia un gol clamoroso che avrebbe potuto dare un altro indirizzo al match. Lotta, fa valere il suo fisico, ma i gol falliti cominciano a pesare (88’ Vergara poco più di cinque minuti. difficile per incidere sv)

Corradini: Si fa vedere sia in fase d'impostazione che in contenimento, sbagliando qualcosa ma il suo lo fa sempre 6.

Calvano: La sua gara dura 20'. Forse meno visto che l'infortunio lo mette out dopo pochi minuti sv (20′ Laribi pur entrando a freddo dimostra tutta la sua classe. Crea quasi dal nulla un paio d'occasioni e fornisce assist per i compagni 6.5)

Arrighini: Non manca di generosità ma non riesce a far valere il suo peso nell'area biancorossa 5.5 (61′ Rojas: miglior esordio non poteva esserci. E non solo per il gol. Una gara che lascia intravedere un ottimo futuro soprattutto quando l'intesa con Comi sarà perfezionata 7)

Comi: Dà sempre il suo contributo. Fa a sportellate con i difensori emiliani, crea un assist per Saco e cerca in proprio in gol trovando sulla sua strada Nocchi e qualche difensore biancorosso 6.5

Iotti: Gara tra luci e ombre. Spesso non riesce a trovare punti di riferimento 6.