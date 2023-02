Arrighini e Comi dal primo minuto?

Ieri in conferenza stampa, Massimo Paci ha detto che non esclude, in attacco, nuove soluzioni tattiche.

Un paio di settimane dichiarò che la squadra poteva benissimo tornare al 3-5-2 con Comi e Arrighini coppia d'attacco.

E se fosse queste la variazioni tattica che ha in mente oggi il tecnico della Pro Vercelli per cercare di fare punti sul non facile campo di un Piacenza affamato di punti salvezza?

Potrebbe anche esserci spazio per Gatto.

Possibile formazione.

M. Rizzo; Iezzi, Cristini, N. Rizzo; Gatto, Saco, Corradini, Calvano, Iotti; Arrighini, Comi.