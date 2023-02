Auto a fuoco, Iintorno alle 10 di sabato mattina, lungo la provinciale 53 tra Santhià e Vettigné.

Per i soccorsi sono state mobilitate le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris e quella volontaria di Santhià: l'intervento è valso alla completa estinzione dell’incendio e alla messa in sicurezza del tratto stradale.

Sul posto i Carabinieri di Santhià per gli accertamenti del caso.