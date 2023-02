Stefania Pezetta e alcuni amici, con il supporto del Gruppo Fotocine Controluce, organizzano “Tutti i colori di Marcello Libra”, un pomeriggio dedicato alla fotografia naturalistica in ricordo del fotografo vercellese Marcello Libra, nel giorno del suo compleanno: la scelta di questa data è motivata dalla profonda volontà di festeggiare la vita di Marcello.

L’evento si svolgerà il 4 marzo 2023 dalle 15 alle 18 presso il Salone Sant’Eusebio del Seminario Arcivescovile di Vercelli e prevederà la proiezione di audiovisivi fotografici di Marcello Libra e di alcuni colleghi e amici di riconosciuta fama nel campo della fotografia naturalistica e paesaggistica.

L’obiettivo è mantenere vivi il lavoro e l’eredità fotografica di Marcello Libra, prematuramente scomparso il 25 febbraio 2016 a 56 anni e considerato uno dei maggiori esponenti della scena fotografica vercellese, italiana e internazionale.

Partecipazione all’evento con prenotazione obbligatoria scrivendo a amicidimarcellolibra@gmail.com, comunicando nome e cognome dei partecipanti e un numero di telefono di riferimento.

I contenuti e i relatori

L’evento sarà presentato da Ada Brunazzi, autrice del libro “Ritratti selvatici. Racconti in natura insieme a Marcello Libra”.

Ada Brunazzi è laureata in Lettere Moderne all’Università degli Studi di Torino. Tecnico pubblicitario professionista, giornalista e fotografo professionista. Lavora nell’agenzia di pubblicità e comunicazione Brunazzi & Associati come marketing manager.

Durante l’evento saranno presentati audiovisivi di fotografia naturalistica, uno per ciascun relatore e quattro di Marcello Libra.

Marcello Libra

Fotografo vercellese, ottiene riconoscimenti e premi nei maggiori concorsi di fotografia naturalistica a livello internazionale. Vince due volte il concorso “Nature’s Best Photography Windland Smith Rice Awards”, il più prestigioso premio per la fotografia naturalistica negli USA.

Le sue fotografie sono state pubblicate su riviste quali National Geographic, Oasis, Naturfoto, Animan, Asferico, Le Figaro ed esposte in mostre in tutta Europa, in Australia e negli USA. Nel 2010 pubblica con Marson il libro “I colori del bianco”, frutto del suo grande amore per Artico e Antartico.

Per la casa editrice White Star ha operato come fotografo in innumerevoli paesi.

Saranno presentati quatto audiovisivi dell’autore, completamente restaurati a partire dalle fotografie originali ad alta risoluzione: “I colori del bianco", “Un mondo in frac”, “Il mosso”, “Castelluccio”.

Valter Bernardeschi

Fotografo naturalista, i suoi lavori sono stati pubblicati sulle più autorevoli riviste di settore, come National Geographic, Bell’Europa, Oasis, Asferico. Autore di libri, di importanti mostre fotografiche, di lavori fotografici in collaborazione con Enti e Parchi, dediti alla conservazione floro-faunistica. Collabora da anni con l’importante agenzia fotografica francese BiosPhoto.

Vincitore di importanti premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali. Nel 2013 e nel 2018 è stato premiato al Wildlife Photographer of the Year del Natural History Museum di Londra.

Presenta il suo audiovisivo “Blue fox - Artic fox”. Elisabetta Rosso

Fotografa vercellese, vincitrice del concorso National Geographic Italia nella categoria paesaggi e con opere classificate anche in diversi concorsi nazionali e internazionali. Ha pubblicato fotografie su importanti riviste come National Geographic, La Repubblica, Corriere della Sera, Millionaire, La Stampa e sulla stampa specializzata. Collabora con le agenzie d’arte internazionali Des Art (UK) e Art+Commerce (USA).

Autrice del libro ELEMENTS – Immagini d’Islanda: un percorso visivo, raccontato attraverso i 4 elementi.

Collabora stabilmente con Nikon School guidando viaggi fotografici in Islanda, Svalbard, Stati Uniti e Namibia.

Presenta il suo audiovisivo “Wild in Yellowstone”. Roberto Mazzagatti

A partire dal 1993, pubblica articoli fotografici su De Rerum Natura (Ed.Cogecstre), la rivista della Rete delle Aeree Protette d’Abruzzo, diventandone uno dei fotografo ufficiali.

E’ tra i fondatori del Laboratorio dell'Immagine Naturalistica per l'Educazione Ambientale (LINEA) insieme ad un gruppo di professionisti qualificati nel settore dell'imaging e della comunicazione, appassionati di natura e impegnati nella conservazione dell’ambiente.

Collabora attivamente con diversi parchi del Centro Italia, è stato nominato “Ambasciatore del Parco nel Mondo” dal parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Presenta il suo audiovisivo “Kaamos, l'inverno lappone”. Mario Cioni

Partecipa con successo a concorsi fotografici nazionali e internazionali, ricevendo numerosi premi che gli valgono titolo di AFIAP (Artista della Federazione Internazionale di Fotografia) e successivamente EFIAP (Eccellenza della Federazione Internazionale di Fotografia).

Ha esposto sue opere in Turchia, Cina e in tutta Italia. Presenta il suo audiovisivo “I daini di San Rossore”.

Massimo e Anna Bottoni

Hanno fatto parte della Rappresentativa FIAF che ha vinto la Coppa del Mondo di Fotografia Naturalistica (Biennale), sia in India (ottobre 2014) con la foto Aironi Derapage che in Bosnia (luglio 2016) con due immagini Mara River e Herons Fighting.

Presentano il loro audiovisivo “Le ali della libertà”.