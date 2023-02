L’importanza della scrittura: già dieci iscritti, ma se ne attendono altri (anche da Vercelli e fuori Santhià)

SANTHIA’ – “Sono molto soddisfatto della buona riuscita della serata: Remo Bassini è un bravo scrittore ma anche un bravo oratore, è stato un piacere ascoltarlo”: è questo il commento a caldo di Renzo Bellardone, consigliere delegato alla cultura e organizzatore dell’incontro con l’autore che si è svolto ieri sera in biblioteca dando così inizio alla rassegna culturale “Dialoghi di primavera”. L’appuntamento è stata l’occasione per presentare al pubblico l’ultima creazione di questa importante firma del vercellese: il suo 14° ed ultimo romanzo è intitolato “La suora”, un giallo ambientato tra il lago d'Orta, la Valsesia, la Vercelli del lockdown e quella del 1945 che ha già riscosso un buon successo, classificandosi al terzo posto al Premio Monti di Asti ed ha anche ottenuto la Menzione speciale al premio "Inventa un film".

Durante la serata è inoltre stata presentata al pubblico un’interessante iniziativa culturale: un corso di scrittura creativa aperto a ragazzi e adulti, volto a migliorare e/o a perfezionare il proprio modo di scrivere. “Bassini ci ha già dato qualche primo consiglio in merito, tipo evitare di usare troppi avverbi e di leggere ad alta voce quanto viene scritto, per cercare di capire se il discorso fila e se c’è musicalità – racconta Bellardone, che ha partecipato alla serata insieme al sindaco Angela Ariotti – ma attendiamo la prima lezione del corso per saperne di più ed addentrarci nel mondo della scrittura”. Le iscrizioni raccolte (da Santhià ma anche da Vercelli) sono già una decina, ma se ne attendono altre.