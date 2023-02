Paci: «Mancherà Perrotta che è un giocatore importante, che ha personalità. Ma non è il momento di accampare scuse»

Partita delicata, doona per la Pro Vercellli impegnata a Piacenza. Il commento mi mister Massimo Paci.

Momento importante per la stagione, un momento che ti farà capire se dovrai continuare a soffrire oppure porti altri obiettivi. Domani i è l'occasione giusta per dimostrare che ci siamo, per fare bene insomma. La classifica del Piacenza non fa testo: per vincere bisogna soffrire. Non va guardata nemmeno la nostra classifica, non ne siamo contenti. Ora come ora è importante avere continuità di risultati.Non siamo contenti della classifica perché con le prestazioni che abbiamo fatto avremmo meritato di più. Bisognerà lottare, stringere i denti: questo è l'unico messaggio che deve arrivare alla squadra.

Oltre a Luoati, un'assenza importante: quella di Perrotta.

È un infortunio pesante, perché è un giocatore importante, perché ha personalità. Ma non è il momento di accampare scuse, trovare alibi. È un momento in cuoi bisogna trovare coraggio. Un'assenza importante, quella di Perrotta lo confermo, ma che non mi spaventa: ho la massima fiducia in coloro che giocheranno.

Problemi davanti, dove si finalizza poco.

Vero in parte. Certo, sbagliamo gol quasi fatti, ma faccio notare che incontriamo squadre con portieri che contro di noi danno il passimo. Nell'ultima partita contro la seconda in classifica abbiamo avuto quattro occasioni nel primo tempo e due nella ripresa. È un momento non positivo per i nostri attaccanti ma io credo in loro. Forsew per ovviare a un'assena di qualità (come quella di Della Morte – ndr) occorre trovare soluzioni tattiche diverse.

Questa squadra, purtroppo, ha dei cali.

Direi che li ha, o li ha avuti a volte, ma dico anche che non è così, perché contro la Feralpi ha lottato fino alla fine.

Come sta andando l'inserimento dei nuovi?

Bene, perché il gruppo è sano. Il problema è mio, che devo fare scelte. Cercherò di essere chiaro, e farli inserire al meglio. È andato via Della Morte ma sono arrivati giocatori come Rojas e Laribi che in questa categoria possono fare la differenza. Gli altri sono giovani, si stanno inserendo bene. L'importante è la compattezza del gruppo: siamo una squadra compatta, e dobbiamo pensare dio portare a casa punti da Piacenza.