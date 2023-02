Quanti alberi sono stati abbattuti a Vercelli? Verranno sostituiti?

Nell’inizio del 2023 stiamo assistendo a operazioni straordinarie di abbattimento di alberi in città, che in questi giorni hanno coinvolto in particolare Viale Garibaldi.

La presenza di alberi è elemento fondamentale per diminuire la temperatura a terra nei mesi più caldi e per compensare le emissioni di CO2, contrastando i cambiamenti climatici.

Data la loro importanza, azioni di abbattimento di alberi dovrebbero essere rese necessarie da condizioni certificate che attestano il pericolo di caduta e dovrebbero essere accompagnate dal riposizionamento di nuovi alberi in sostituzione.

Alla luce di ciò il Partito Democratico ha protocollato un’interrogazione per chiedere quanti alberi siano stati abbattuti nel territorio comunale nel corso del 2023, dove e in base a quali evidenze tecniche, e se si sia già provveduto a nuove piantumazioni, dove e con quale programmazione e pianificazione degli spazi verdi.

Alberto Fragapane, Capogruppo Partito Democratico Vercelli







Interrogazione.

Alla Cortese attenzione

del Sindaco di Vercelli

dell’Assessore competente

del Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto: Abbattimento alberi sul territorio comunale

Premesso che nell’inizio 2023 stiamo assistendo a operazioni straordinarie di abbattimento di alberi nel territorio comunale, in particolare in Viale Garibaldi

Considerato che l’abbattimento degli alberi risulta necessario se è certificata una condizione di pericolo di caduta, ma deve essere opportunamente compensata con la messa a dimora di nuove essenze arboree. La presenza di alberi è elemento fondamentale per compensare le emissioni di CO2 e diminuire la temperatura nei mesi più caldi

Si interroga per sapere

Quanti alberi siano stati abbattuti nel territorio comunale nel corso del 2023, dove e in base a quali evidenze tecniche Se si è già provveduto a mettere a dimora nuove essenze arboree in numero pari a quelle abbattute, dove e con quale programmazione

I consiglieri comunali

Alberto Fragapane, Michele Cressano, Manuela Naso, Maura Forte, Carlo Nulli Rosso, Alfonso Giorgio (Partito Democratico)