Tra i candidati al premio un politico indagato: salta il vertice della Fondazione Caponnetto

E' saltato all'ultimo minuto il vertice antimafia che la Fondazione Caponnetto aveva organizzato per sabato 11 febbraio e domenica 12 febbraio a Casale.

L'improvviso stop troverebbe la sua spiegazione nella presenza, tra i premiati, del leghista Riccardo Molinari, deputato e segretario regionale del partito di Matteo Salvini, che non avrebbe avuto i requisiti per essere insignito del premio, in quanto sul suo capo pende un'indagine per falsificazione di documenti elettorali. La nota della Fondazione parla genericamente di un premiato senza i requisiti idonei, e, visto che i nomi proposti erano noti da giorni, non c'è voluto molto a dare un volto al nome.

Un annullamento dell'ultimo minuto che non è passato inosservato nel panorama politico piemontese dove Molinari riveste un ruolo di primo piano e dove, dal pomeriggio di venerdì, le polemiche (dall'una e dall'altra parte) non sono mancate.