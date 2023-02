Lo studio dei geni per sconfiggere il neuroblastoma

L’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma, guidata dalla valsesiana Sara Costa nel ruolo di presidente, punta a filoni innovativi di ricerca attestandosi come organizzazione di riferimento su scala nazionale. Tra progetti al centro del piano pluriennale 2023-2027 presentato nei giorni scorsi nella sede amministrativa di Serravalle Sesia c’è, infatti, Genedren. Uno studio che ha consentito la recente individuazione di mutazioni genetiche predisponenti al neuroblastoma.

Da questa ricerca, condotta in seno al Ceinge Biotecnologie Avanzate di Napoli con principali referenti i professori dell’Università “Federico II” Mario Capasso e Achille Iolascon, nascono le premesse per realizzare un test utile a calcolare il rischio di sviluppare il tumore e a effettuare diagnosi sempre più precoci. Si ipotizza, inoltre, la possibilità di nuovi farmaci per intervenire in modo mirato sulle cellule mutate.

Il progetto Genedren è sostenuto, tra gli altri, dall’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma grazie alle donazioni per la ricerca scientifica sul neuroblastoma, tumore tra i più diffusi in età pediatrica e prima causa di morte per malattia in età prescolare.

Una storia ormai trentennale, quella dell’associazione. Una storia consolidata grazie alla generosità dell’Italia, con la Valsesia sin dall’inizio pronta a donare con fiducia in aiuto alla ricerca.