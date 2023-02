«Foibe, una pagina strappata nel libro della nostra storia»

Una "pagina strappata della storia italiana" che, anno dopo anno, torna lentamente alla luce. «Una pagina che dev'essere conosciuta per evitare che possa ripetersi», dice il sindaco Andrea Corsaro togliendo il tricolore dalla lapide che, sotto il portico di Palazzo di Città, commemora le vittime delle foibe.

«Per troppo tempo le sofferenze patite dagli italiani giuliano - dalmati con la tragedia delle foibe e dell'esodo, hanno costituito una pagina strappata nel libro della nostra storia», si legge sul marmo voluto dall'amministrazione comunale in occasione della Giornata del Ricordo 2023. La cerimonia, organizzata con la Prefettura e la Provincia, ha visto la partecipazione dei rappresentanti delle scuole medie e superiori che hanno ascoltato con attenzione gli interventi delle autorità e contribuito con letture e accompagnamento musicale, a rendere più suggestiva la cerimonia seguita, oltre che dai rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni combattentistiche e d'arma, anche dai discendenti di vercellesi di origine giuliana.

La mattina si è aperta con la messa, officiata nella chiesa di San Paolo, dall’Arcivescovo monsingnor Marco Arnolfo.

Poi lo scoprimento della targa, con la deposizione delle corone di alloro da parte del prefetto Lucio Parente, del presidente della Provincia Davide Gilardino e del sindaco Andrea Corsaro e gli interventi istituzionali.

«Oggi ricordiamo la tragedia di chi è stato privato delle proprie radici, della propria storia e della propria vita nel corso di un'atroce pulizia etnica che ha visto le doline carsiche essere trasformate in un cimitero senza cielo – ha detto Corsaro -. Non solo, ricordiamo anche un dramma negato per molti decenni in nome di interessi di politica internazionale che hanno avuto la meglio sulla solidarietà e l'umana condivisione del dramma che aveva colpito tanti connazionali. Solo nel 2004 è stata istituita questa giornata, dopo un lungo periodo di silenzio. L’Amministrazione Comunale è partecipe e testimone di questa tragedia e con questa targa si impegna a non dimenticare: la storia deve essere conosciuta, affinché episodi del genere non accadano più».

Di una «ferita nella storia della nostra nazione» ha parlato il presidente della Provincia, Davide Gilardino: «Gli italiani - ha detto - sono stati perseguitati da due regimi opposti e ugualmente terribili. E’ doveroso insegnare ai giovani la difesa della democrazia, che deve divenire parte integrante del nostro agire».

Hanno chiuso i discorsi ufficiali le parole del prefetto Lucio Parente che ha ribadito come l’atrocità e l’orrore delle foibe sono una grande ferita per il popolo italiano che non deve essere dimenticata e che va conosciuta attraverso la partecipazione emotiva a un dramma che va oltre i confini della nazione.

In occasione della giornata, infine, il Comune ha fatto deporre una composizione floreale in via Martiri delle Foibe.