Elia Petrocchi primo giocatore di HV in azzurro: convocato nella Under 23 da Bertolucci

Nella settimana della partita casalinga con il Sarzana, giunge la lieta notizia del primo giocatore di Engas Hockey Vercelli in azzurro: si tratta di Elia Petrocchi, convocato nella Under 23 da mister Alessandro Bertolucci per il raduno di preparazione e selezione di Recoaro Terme (VI) dal 26 al 28 febbraio, in vista del Campionato Europeo che avrà luogo a Paredes (Portogallo) dal 3 all’8 aprile.

L’impegno nei confronti del settore giovanile è costante e molto caro alla società. Nell’ultima incredibile partita a Viareggio, per necessità, due giovani, Cardani e Raffa, hanno giocato un ruolo decisivo nell’economia del match, ben figurando. Il vicepresidente Alvise Racioppi: “Per noi il vivaio è molto importante, lo stiamo dimostrando anche con la B. Cinque giovani stanno emergendo dal nostro settore giovanile. Abbiamo assunto uno dei migliori vivaisti, un maestro di hockey, Livio Parasuco proprio allo scopo propedeutico di condurli dal settore più basso sino alla prima squadra del giovanile, che per noi sarà la B. Non ci interessa il risultato fine a se stesso nel settore giovanile, come il numero di gol messi a segno contro una squadra della stessa categoria, per noi è importante che un nostro giovane possa esordire nella massima serie, la A1”.

Anche mister Roberto Crudeli pone l’accento sul tema: “Conta sempre il lavoro di squadra: a partire dalla società, ai giocatori, agli sponsor, senza questo insieme si va poco lontano”.

Con l’allenatore torniamo proprio sul match di Viareggio: “E’ stata una partita veramente complicata, in cui è successo di tutto, la definirei “miracolosa”, avendo portato a casa un risultato insperato, visti tutti gli infortuni che abbiamo avuto”. Ricordiamo quello occorso al portiere titolare, Mattia Verona, ad una manciata di minuti prima del fischio di avvio e quello a Matteo Zucchetti durante il secondo tempo. “Quindi: benissimo per la squadra. Ora cerchiamo di continuare ad andare avanti così, soprattutto sotto l’aspetto mentale. Speriamo di recuperare gli infortunati, sono infortuni importanti: sabato faremo un check con i medici per valutare e poi decideremo cosa fare domenica”.

Sempre Alvise Racioppi traccia un bilancio della stagione vista fin qui: “Ci stiamo comportando benissimo, siamo una delle quattordici squadre che compongono il massimo campionato italiano, quello d’élite, la A1. Un campionato ristretto, in cui non stiamo nemmeno lottando per salvarci; non stiamo facendo brutta figura, anzi: arriviamo dalle ultime tre partite vinte. Bella l’affermazione di Viareggio, conquistata con una sofferenza particolare”.

La squadra ha visitato l’azienda Nuova Di & Gi di Desana, importante realtà del vercellese (nella produzione di concimi e diserbanti) che sostiene HV. Luca Galasso, proprietario: “L’azienda esiste da cinquant’anni, l’ho ereditata da mio padre e dal suo socio: vogliamo far bene, continuando la loro tradizione”. Mister Crudeli: “Importante ringraziare persone come Galasso che sono del territorio e ci danno una mano: Vercelli vive di cose del genere ed è significativo che la squadra sappia e capisca che sono proprio imprenditori così a poter fare diventare grande il Vercelli come è stato anni addietro, costruendo qualcosa: insieme si va lontano”.

Piero Mentasti, vicepresidente HV: “Il nostro mantra da sempre è essere legati al territorio: noi siamo un’eccellenza e abbiamo bisogno di altre eccellenze in questo sogno. Siamo una squadra atipica che spesso disputa partite distinguibilissime dalle altre, uscendo dalle difficoltà. A Vercelli, siamo circondati da acqua e da riso: molte aziende che ci hanno seguito se ne occupano. Anche in questo ci distinguiamo dalla altre squadre, avendo davvero coinvolto il settore primario della nostra città. Questo per noi è motivo di orgoglio e vanto ed è basilare perché, senza i nostri sponsor e il loro sostegno non andiamo da nessuna parte, sono fondamentali per ottenere risultati”.