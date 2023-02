Adeguamento energetico: il «No» della Lega alla direttiva UE

Riceviamo e pubblichiamo.

Quando sei di area progressista ma non riesci ad approvare una patrimoniale nella tua nazione, ci tenti passando dall’Europa. Oggi a Bruxelles in commissione Itre è stata votata la direttiva, cervellotica, UE sulla casa. Se mai si procedesse tout court in tale direzione si prefigurerebbe una patrimoniale mascherata che, nel nome dell’ambiente, rischierebbe di affossare il bene più prezioso di tante famiglie italiane.

Mentre la Lega si è opposta con fermezza, il PD ha votato a favore e il M5S si è dichiarato d’accordo, gettando la maschera e scegliendo ancora una volta di schierarsi contro l’interesse dell’Italia e degli italiani. Il patrimonio abitativo italiano ha struttura e conformità totalmente diverse dal nord Europa. Non si può chiedere al Paese, in un momento socio economico così delicato, un adeguamento energetico se non si studia prima un piano economico di sovvenzioni per arrivare a tale efficientamento energetico. Noi ci opporremo in tutte le sedi istituzionali con gli strumenti a nostra disposizione, sì ad un’Europa dei popoli che lavora e concerta per il bene comune, no ad un’Europa di burocrati e burocrazia fine a se stessa che pregiudica l’economia degli Stati membri.