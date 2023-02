Fuori strada con l'auto in superstrada, ferite alla fronte per una vercellese di 57 anni

Avrebbe riportato escoriazioni alla fronte la donna di 57 anni, residente nel Vercellese, finita a lato della superstrada Masserano - Biella, all'altezza del centro commerciale Bennet in direzione di Cossato.

Per cause da accertare, ha perso il controllo dell'auto ed è finita giù dalla riva rimanendo incastrata nell'abitacolo. In breve tempo, è stata raggiunta dai Vigili del Fuoco ed estratta dal veicolo. In seguito, il personale del 118 l'ha trasportata in ospedale per gli accertamenti di rito.

Il mezzo è stato recuperato dal figlio della vercellese. I rilievi sono stati affidati ai Carabinieri.