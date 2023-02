Pinocchio impara il santhiatese

SANTHIA’ – “Era doveroso per Pinocchio imparare il santhiatese. Grazie a Corrado Michelatti per averglielo insegnato e a Renzo Bellardone per averlo reso possibile”: con queste parole la collezionista Diana Fassina ieri sera ha ringraziato gli ideatori e i realizzatori del progetto che ha portato alla creazione di una copia in piemontese “santhiatese” dell’opera letteraria famosa tra grandi e piccini, che racconta le avventure di Pinocchio, il bimbo di legno nato dalla penna di Carlo Collodi.

Questa favola è stata tradotta in quasi tutte le lingue del mondo, in latino e in vari dialetti e parlate, ma in Piemonte questa è solo la 2° edizione: e in più ha la peculiarità di essere stata tradotta da un santhiatese doc, Corrado Michelatti, ed esser stata illustrata dai ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Santhià. L’idea di far tradurre la favola in santhiatese è nata da Diana Fassina una collezionista di origini santhiatesi che possiede diverse copie del libro prevenienti da tutto il mondo, la quale ha suggerito al consigliere comunale Renzo Bellardone di cercare un traduttore.

Detto, fatto: Bellardone ha individuato in Corrado Michelatti la persona giusta per la traduzione in piemontese e ha coinvolto le insegnanti della scuola per far realizzare i disegni.

“Un libro per ragazzi illustrato dai ragazzi”: seguiti dalle professoresse Aurora Antico e Francesca Chindamo gli alunni hanno così realizzato 38 bellissime immagini per i 38 capitoli del libro, utilizzando una tecnica orientale ispirata alle ombre cinesi, una sorta di proiezioni fotografate. Tutto il lavoro svolto è stato presentato ai santhiatesi ieri sera alle 21 nella biblioteca civica ed è poi stato illustrato questa mattina a scuola agli insegnanti e ai ragazzi che non avevano preso parte al progetto.

“Mi ha fatto davvero molto piacere vedere un riscontro da parte dei santhiatesi e dei ragazzi che ieri sera hanno partecipato all’inaugurazione del libro, insieme alle insegnanti – commenta soddisfatto Renzo Bellardone – questa iniziativa è stata fatta per creare una seconda edizione di Pinocchio in piemontese, l’unica esistente oltre a questa è quella tradotta in torinese, quindi possiamo esser fieri del fatto che Santhià ora ha la sua edizione in santhiatese, si tratta di una chicca e sono contento di aver accolto il suggerimento di Diana Fassina”.

Il ricavato della serata e della vendita del libro verrà interamente devoluto in beneficenza a sostegno del progetto comunale “Da famiglia a famiglia”.