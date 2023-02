Lega e Fratelli d'Italia litigano: e intanto governano, insieme

Riceviamo e pubblichiamo.

Come si può lavorare ad un progetto per la città, quando non si è d’accordo se proseguire o meno con questa giunta nel 2024? È la domanda che sorge spontanea leggendo delle continue spaccature tra Lega e Fratelli d’Italia.

Non si tratta di discrepanze su scelte amministrative che riguardano la città, ma posizioni politiche pubbliche su chi possa essere il futuro candidato del centrodestra alle elezioni 2024.

La Lega ha infatti sconfessato definitivamente l’attuale Sindaco, dichiarando pubblicamente di sostenere un’altra candidatura. Fratelli d’Italia ha sconfessato pubblicamente la Lega, dichiarandosi contro questa proposta e continuando a sottrargli consiglieri comunali.

In tutto questo non si vede alcun tipo di attenzione, visione e lungimiranza nelle scelte politiche e amministrative della Giunta, in un momento storico in cui le risorse economiche per cambiare la città ci sarebbero state, grazie ai tanti investimenti provenienti da quell’Unione Europea tanto bistrattata proprio da Lega e Fratelli d’Italia.

Si vede, sì, una grande attenzione a mettersi in posa per farsi fotografare durante inaugurazioni e annunci, come se bastasse a mascherare i problemi e le difficoltà.

Auspichiamo di vedere il senso dell’azione politica di questa Amministrazione con gli atti e i fatti concreti, a partire dal prossimo bilancio di previsione, a prescindere dai posizionamenti tattici, che non servono e non interessano ai cittadini vercellesi.

Meno tatticismo, più attenzione alla città.