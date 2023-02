Medicina d'urgenza ha un nuovo primario: torna a Vercelli Aldo Tua

«Sono stati momenti impegnativi e complessi - ha detto Colombo -: ringrazio la dottoressa Marino nome di tutta l'azienda per l'impegno assolto in questo periodo. La nostra struttura è stata in prima linea nel periodo covid e oggi sconta la difficoltà, comune a reperire professionisti per reintegrare il personale».

Intanto, il confronto tra il pre e il post covid, segnala una diminuzione degli accessi al Pronto Soccorso: erano 40.728 nel 2019, diventati ricoveri per l'11%; sono passati a 34.447 accessi del 2022, trasformati in ricoveri per il 13%. Nel 2019 i codici bianchi e verdi hanno raggiunto l'80,75% degli accessi, mentre nel 2022 sono scesi al 62,53%. Andamento inverso per i codici rossi: erano il 3,21% degli accessi nell'ultimo anno pre-covid, sono saliti al 4,59% nel 2022.

«Siamo in procinto di veder entrare in funzione il primo ampliamento del Pronto soccorso - ha rilevato Tua - e, nel giro di qualche anno, vedremo sorgere la nuova struttura di chirurgia ed emergenza urgenza. Torno con piacere in una realtà che conosco e nella quale si lavora bene e con impegno».

L'apertura dei nuovi spazi del Pronto soccorso è prevista nel mese di marzo: «Stiamo sistemando gli arredi ed effettuando gli interventi finali di messa in opera», ha rilevato Milano.

Intanto, mentre il covid risulta essere sempre più sotto controllo (sono due i pazienti ricoverati al Sant'Andrea, nessuno dei quali in terapia intensiva), l'inverno 2022 verrà ricordato per la particolare aggressività del virus influenzale che ha portato a una mole aggiuntiva di lavoro. «Nonostante il vercellese sia una delle province più vaccinate d'Italia contro l'influenza stagionale - ha rilevato Marino - quest'inverno è stato alquanto impegnativo».