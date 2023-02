Materiale informatico dell'Università Studi di Torino per la Hope Running

La Asd Hope Running Onlus è tra i 26 enti assegnatari delle attrezzature informatiche del Progetto Ri-Uso, avviato dall'Università degli Studi di Torino nell'ambito delle azioni in tema di sostenibilità ambientale. L’iniziativa prevede il riutilizzo delle attrezzature informatiche universitarie dismesse a beneficio di istituzioni, associazioni o altri soggetti non aventi fini di lucro.

Lunedì 30 gennaio il presidente della Asd Hope Running Onlus, Giovanni Mirabella, si è recato nel capoluogo piemontese per ritirare quattro personal computer, che verranno messi a disposizione dei soci nella sede di corso Galileo Ferraris 60 a Chivasso.

L'idea del progetto prende forma dalla constatazione che le attrezzature informatiche utilizzate dalle strutture dell’Ateneo (tra cui computer, monitor, stampanti) vengono sostituite con una certa frequenza perché non più idonee per il proprio utilizzo istituzionale, ma essendo ancora funzionanti possono essere utilizzate in ambiti didattici o in altri contesti d’uso diverso, come quello della sede dell’Asd Hope Running Onlus.

Il Progetto Ri-Uso è realizzato dalla Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-learning dell’Ateneo, in collaborazione con le Aree Sostenibilità e Patrimonio della Direzione Edilizia e Sostenibilità, il Green Office UniToGO e le Direzioni Bilancio e Contratti, Affari Generali e Patrimonio Culturale e Sicurezza, Logistica e Manutenzione.