Furgone fuori strada: incidente in Valsesia

Incidente autonomo, intorno alle 7.55 di martedì 7 febbraio, nella zona di Borgosesia, dove un furgone è uscito di strada, finendo in una scarpata. L'autista e unico occupante ne è uscito incolume mentre, per i soccorsi sono intervenuti una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo che si è occupato della messa in sicurezza del veicolo ribaltato sul lato passeggero, mediante un sistema di trazione e ribaltamento in posizione neutra.