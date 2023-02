«Raccolta fondi conclusa: ora Oculistica potrà offrire nuovi servizi»

Fondazione Valsesia Onlus ed Igea Prevenzione Salute Vita Odv hanno raggiunto l’obiettivo nei tempi previsti dal lancio della raccolta fondi #Operazione Oculistica. «Siamo pronti a dare concretamente vita a questa nuova sfida: effettuare visite ambulatoriali ed attività di chirurgia oculistica in sala operatoria nel nostro ospedale di Borgosesia», spiegano i promotori.

#Operazione Oculistica è un progetto condiviso fra Asl Vercelli, Igea Prevenzione Salute Vita Odv e Fondazione Valsesia Onlus che in rete hanno lanciato una campagna di raccolta fondi lo scorso maggio con l’impegno di acquistare un microscopio e gli strumenti necessari per l’apertura di un ambulatorio per visite e operazioni per le patologie di retina, cornea e cataratta all'ospedale di Borgosesia.

«Un obiettivo strategico fondamentale per il territorio che ha visto una collaborazione attiva e costante dei tre enti per raggiungere il traguardo entro le tempistiche previste con lo scopo di attivare in tempi rapidi l’operatività, per poter dare una risposta concreta a un bisogno di primaria importanza, accorciando liste di attesa per operare con tempestività nelle patologie oculari più diffuse - spiegano da Fondazione Valsesia e Igea Odv -. Ora si attende con fiducia la rapida risposta di Asl Vercelli per procedere con le gare di appalto per l’acquisto degli strumenti necessari per allestire celermente gli spazi dedicati nel nostro ospedale, offrendo, così, un servizio sanitario di prossimità di qualità a beneficio delle nostre comunità».

Igea Prevenzione Salute Vita Odv e Fondazione Valsesia Onlus acquisteranno il microscopio ottico per gli interventi di cataratta, come da accordi con Asl Vercelli, su indicazione del primario Giuseppe Macrì, direttore della struttura complessa di Oculistica. «Condividere e collaborare per potenziare il nostro ospedale è essenziale per il nostro territorio. È fondamentale per garantire la qualità della vita delle nostre comunità, sostenendo un servizio che è un bene comune da tutelare e da mantenere vivo e vitale nel presente e nel futuro», concludono da Fondazione Valsesia.