Pallacanestro femminile Vercelli, risultati e tabellini

CAMPIONATO UNDER 15

1^ fase di qualificazione –

Girone A - 7^ GIORNATA – di ritorno

Sabato 4 febbraio 2023– a Vercelli – Palapiacco – ore 17,30

Pallacanestro Femminile Vercelli - Pol. REBA Torino 111-46

(Parziali: 30-10; 60-17; 79-31)

Tabellino PFV: Cavalli 5; Dipace 26; Haxhiasi 6; Nicosia 12; Dikrane 15; Prinetti 18; Nicolotti 4; Fall Dior; Fall Awa 11; Panelli 14. All.re Gianfranco Anastasio

Nell’ultima giornata del girone di qualificazione alla fase di “Coppa Piemonte”, le Under 15 della PFV hanno battuto in casa la Polisportiva REBA di Torino con il reboante punteggio di 111-46 al termine di una partita che esse hanno condotto dall’inizio alla fine, com’è facilmente intuibile anche dall’andamento dei parziali dei quarti e dallo stesso punteggio finale.

Le vercellesi, per vero, prendevano subito un buon vantaggio già al 10’ (30-10) ed a metà gara erano sul 60-17 con il match in pratica risolto ed in media per i 120 punti!.

Nella ripresa le ragazze di Anastasio calavano il ritmo vistosamente (79-31 al 30’) ma sapevano, poi, gestire ottimamente la gara, seppure non ci fosse più in palio il risultato, perché ormai acquisito di fatto. Mettevano in ogni caso in campo un’ottima prestazione sotto il profilo realizzativo e dell’impegno, poiché 111 punti in una sola gara non sono cosa da tutti i giorni.

E questo nonostante ancora una volta le padrone di casa non fossero al completo, causa le assenze di Francese e Torazzo, peraltro ben integrate dalle U14 Fall Awa e Panelli (2009) e da Nicolotti (2008) dal gruppo Under 17, che hanno dato un buon contributo alle rotazioni ed alla vittoria.

Ora si attende il calendario della seconda fase, in cui la PFV si batterà per la Coppa Piemonte.

Campionato Under 14 -

1^ fase di qualificazione

Girone “A” – 3^ giornata di ritorno (posticipo)

Lunedì 6 febbraio 2023 a Vercelli – Pal. Sc. Media Pertini - ore 19,30

Pallacanestro Femminile Vercelli – Basket Venaria 37-51

(parziali: 6-14; 14-32, 22-40 )

Tabellino PFV: Cabo Bolado; Mura; Stacchini 2; Trottt 4; Follia; Panelli 21; Lahmidi 6; Stile; Valentini; Fall A. 4. Maita; Ferla. All.re Davide Simone.

Sconfitta con onore per 37-51, nel posticipo della IV giornata del girone di qualificazione, per le Under 14 targate PFV ad opera del Basket Venaria, fra le mura amiche della palestra Pertini a Vercelli.

Le ragazze di Davide Simone, al completo grazie all’inserimento di alcune giocatrici under 13, si sono trovate di fronte ad una formazione con diverse “lunghe” di altezza notevole per la categoria, e questo essenzialmente ha fatto la differenza sotto i tabelloni, nonostante le vercellesi si siano battute con impegno per tutta la gara: ma si sa che nel basket i centimetri contano.

Ad ogni modo la PFV è riuscita a stare a ruota delle torinesi nel primo periodo (6-14) perdendo un po’ l’aggancio nel secondo, dopo essere arrivata a -2, scivolando lontano (14-32) a metà incontro e compromettendo così l’esito finale.

Nella ripresa, calati un po’ i ritmi di gioco su ambo i fronti e prese le misure alle lunghe avversarie, Panelli (21) & C. riuscivano ad impattare il terzo periodo (8-8) e addirittura ad aggiudicarsi il quarto (15-11), portando lo score al 40’ sul 37-51, il che - contro una squadra come Basket Venaria - è certamente positivo.

Pur nella sconfitta, dunque, anche le Under 14 della PFV stanno mostrando segni di crescita, che è poi l’obiettivo della società.

Prossimo incontro sabato 11 febbraio alle ore 15,15 a Vercelli, Palapiacco, contro Basket Femminile Biellese, per un ennesimo derby giovanile.

CAMPIONATO UNDER 13 –

1^ fase di qualificazione –

Girone A 4^ giornata di ritorno

Domenica 4.2..2023– a Vercelli Palapiacco - ore 15,00

Pallacanestro Femminile Vercelli - Basket Nole 18-57

(parziali: 6-9; 11-20; 11-37)

Tabellino PFV: Stile 7; Bari S.; Lahmidi 8; Monaco; Lombardi; Alilou 3; Oppezzo; Triberti; Pavia. All.re Davide Simone

Sconfitta la PFV Under 13 dal Basket Nole per 18-57, questa volta sul campo, e giochi fatti nel girone di qualificazione ad una giornata dal termine: entrambe le squadre, infatti, si qualificano con merito al girone finale in cui sarà in palio il titolo regionale.

Superato l’ultimo turno contro Basket Casellamonte il 12.2 p.v., le ragazze di Davide Simone affronteranno il girone finale con Nole e squadre provenienti dagli altri raggruppamenti regionali, non appena sarà stato varato il calendario.

La gara contro le capoclassifica nolesi è stata più difficile delle precedenti per le Under 13 PFV, stante la maggior consistenza tecnica e di preparazione delle canavesi, ma le piccole vercellesi si sono comunque battute bene restando a lungo in scia delle avversarie (6-9 al 10’ e 11-20 al 20’).

Nel terzo quarto però le ragazze di Davide Simone si inceppavano, non segnavano neppure un punto ed al 30’ erano sotto 11-37: partita finita, anche se messe di fronte ad un’avversaria più “tosta” di quelle incontrate finora, le vercellesi hanno comunque dire la loro. Per ora a bassa voce, ma le speranze che il tono si alzi ci sono e sono fondate.

Ora si attende il girone finale, in cui le difficoltà certamente aumenteranno, insieme con l’esperienza delle giovanissime PFV.