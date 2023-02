Servizio civile: ultimi giorni per presentare domanda

C’è tempo solo fino a venerdì 10 febbraio per candidarsi al nuovo bando per i giovani che vogliono fare il servizio civile.

“Scopri Conquista Vivi” è lo slogan che caratterizza la campagna di promozione del bando scelto dai giovani attualmente in servizio per invitare nuovi giovani a candidarsi.

«Questo slogan – dice il sindaco, Andrea Corsaro – invita i giovani ad affrontare una nuova sfida che consentirà di acquisire nuove competenze e gestire stimolanti relazioni. Quest’anno sono ulteriormente aumentati i posti disponibili per il Comune di Vercelli e per gli enti partner, grazie all’approvazione di tutti i progetti presentati: un risultato che ci pone ai primi posti in tutta la Regione Piemonte e addirittura a livello nazionale».

Il Comune è capofila di 30 enti (delle province di Vercelli, Novara e Alessandria) e nel bando appena uscito sono previsti ben 84 posti per giovani italiani o stranieri, di età compresa fra i 18 e i 28 anni alla data di presentazione della domanda. Tra gli 84 posti disponibili, sono previsti 14 posti per i quali non è necessario il diploma di maturità. Il bando è aperto fino alle 14 del giorno 10 febbraio: il servizio civile ha una durata di 12 mesi, prevede un contributo mensile di 444,30 euro, impegna i giovani in un progetto utile per i cittadini e il territorio ed è un’esperienza unica per formarsi, in un gruppo dinamico di altri giovani.

«L’Amministrazione comunale, ormai da tempo, sostiene e propone progetti di servizio civile che aggiungono valore alle realtà territoriali che partecipano ed ospitano per un anno i giovani – dice l’onorevole Emanuele Pozzolo, assessore alle Politiche giovanili – si costruisce così un percorso in primo luogo formativo, che permette di fare un’esperienza nel mondo del lavoro acquisendo competenze professionali, ma soprattutto implementando le competenze trasversali o soft skill che potranno essere utili in qualsiasi contesto lavorativo».

Per avere maggiori informazioni sui progetti del Comune di Vercelli ed enti partner e candidarsi è vivamente raccomandato di visitare il sito www.vercelligiovani.it, contattare l’Informagiovani di Vercelli e partecipare agli Infoday che saranno organizzati a gennaio (aggiornamenti e date saranno pubblicati su vercelligiovani.it).

È molto importante acquisire tutte le informazioni per presentare correttamente la domanda, in modo da ottenere anche una buona valutazione dei titoli e delle esperienze accumulate.

Nel corso degli Infoday che saranno programmati nel mese di gennaio oltre che presso lo Sportello dell’Informagiovani, presente nello Spazio Gioin di Via Laviny, verranno spiegate modalità e criteri per presentare la domanda.

Info, contatti e aggiornamenti sugli Infoday: www.vercelligiovani.it - Informagiovani di Vercelli (informagiovani@comune.vercelli.it 0161 64 93 54).