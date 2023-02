Alicese/Orizzonti e LG Trino, avanti tutta

ECCELLENZA

AYGREVILLE – ALICESE/ORIZZONTI 1-2

Alicese/Orizzonti: Mastrorillo, Angeli Schettino, Pelle Clerici Caamano, Keita (dal 60’ Berruti) Verna (dal 57’ Mane) Diadoro (dall’87’ Gatoufi) Edalili Fiorenza. A disp: Faccio, Imberti, Gaye, Ramundo, Pecoraro. All. Mellano.

Marcatori: al 32’ Dayne (A), al 56’ Fiorenza (A), al 59’ rigore Schettino (A)

Colpo grosso dell’Alicese/Orizzonti. Sbancato il campo dell’Aygreville e zona salvezza vicinissima. Capovolgendo i pronostici i ragazzi di Mellano hanno sfoderato un secondo tempo micidiale innescando un uno – due che ha messo alle corde i valdostani. Protagonisti della rimonta Fiorenza e il portiere Mastrorillo. Il prossimo turno vede l’Alicese/Orizzonti ricevere la visita dell’Oleggio (sconfitto in casa dalla Biellese).

PROMOZIONE

LG TRINO – FERIOLO 4-1

Trino: Cerruti, Verbano (dal 70’ Roberto) Meo Defilippi (dall’80’ Fedeli), Pane (dal 60’ Buscaglia) Baggio Marteddu, Passannante (dall’81’ Oudadess) Pasini Vergnasco Bernabino Osenga (dal 72’ Maino). A disp: Berruti, Ganna, Birolo, Autiero. All. Yon.

Marcatori: al 21’ e al 50’ Pasini (LGT), al 40’ autorete Archita (LGT), al 43’ Osenga (LGT), all’ 93’ Gitteh (F)

Continua la marcia vittoriosa dell’LG Trino. Gli azzurri mettono k.o. il Feriolo e avvicinano ulteriormente il secondo posto. Complice la battuta d’arresto del Pro Novara, ormai ad appena 6 punti di distanza. Il Trino impiega venti minuti per accaparrarsi il vantaggio con Pasini, poi dilaga e solo nel finale subisce la rete della bandiera degli ospiti. Prossimo turno ad Arona contro un avversario che è uscito con un successo dalla trasferta di Domodossola.

BELLINZAGO – BIANZE’ 4-0

Bianzè: Mhreti, Tornari Perinetti dal 70’ Stesina), Geminardi Valrosso (dal 60’ Baraye) Federico, Mahmood Provera Anselmino Urena Bortone (dal 71’ Lanfredini). A disp: Perucca, Carena, Appendino, Rega, Atzeni, Marteddu. All. Costanzo.

Il pronostico non era certamente dalla parte del Bianzè ed in fondo è stato pienamente rispettato. Nonostante il notevole divario in classifica, la capolista ha trovato la via del gol solo attraverso un’ autorete di Valrosso. Il resto della partita è stato una conseguenza dello sfortunato episodio. Domenica prossima il Bianzè si gioca parecchie opportunità per evitare i playout ospitando il Valdengo, Una vittoria significherebbe l’aggancio dei lanieri a quota 23.

1^ CATEGORIA

SANTHIA’ – MONTANARO 3-1

Santhià: Groppo, Giorgi Campana, Pairotto Rhiane (dal 78’ Hassani) Aleinikov, Bellinghieri (dla 60’ Cogliati) D’Andrea (dall’80’ Torta) Messano Barhoumi (dall’80’ Dosso) Zanino. A disp: Mazzetto, Vitali, Ferrero, Mazzitelli, Moustafa. All. D’Agostino.

Marcatori: al 20’ Actis (M), al 50’ D’Andrea (S), all’80’ Zanino (S), all’88’ Hassani (S)

Il Santhià che non ti aspetti la combina bella: batte a suon di gol la supercapolista Montanaro. Con questo risultato i granata si confermano la squadra del momento e vedono una classifica ben diversa da quella di fine 2022. L’undici di D’Agostino dopo essere passato in svantaggio ha costruito un secondo tempo brillante mettendo per ben tre volte la sfera alle spalle di Fornaro.





ALTRI RISULTATI

GATTINARA – CIGLIANO 4-1

PRO ROASIO - PRO PALAZZOLO 0-0

VIRTUS VERCELLI – IVREA BANCHETTE 2-5