"Articolo 41": 250 studenti a Casale, per studiare il caso Eternit

Il mese di gennaio ha visto la realizzazione della decima edizione del progetto “Si lavora e si fatica … ma non a costo della vita!”, azione del Progetto “Articolo 41”, rivolto agli studenti delle superiori, con l’obiettivo dell’educazione alla cittadinanza e alla partecipazione responsabile, attraverso il ricordo delle “morti bianche” e le vittime degli incidenti sul lavoro. Dopo le ultime tre edizioni realizzate a distanza, è stato possibile accompagnare 250 ragazzi, divisi su tre turni, a Casale Monferrato per conoscere la storia dell’Eternit e la strage dovuta all’amianto che ancora miete vittime.

Gli allievi degli Istituti Ferraris, Ronco, Calamandrei e Aulenti hanno raccolto la testimonianza dall’Associazione Familiari e Vittime dell’Amianto e i protagonisti della “vertenza Eternit” e delle battaglie per ottenere giustizia.

Successivamente, in base alle specializzazioni dei corsi di studio, hanno per approfondito le tematiche della sicurezza sui luoghi di lavoro con gli esperti degli enti partner del progetto. A questa edizione hanno collaborato l’Ente Unico Edile del Vercellese e della Valsesia e l’Ascom Vercelli.

Gli incontri si sono conclusi con la visita al parco Eternot, realizzato proprio dove sorgeva lo stabilimento, realizzando un gesto simbolico di ricordo delle vittime dell’amianto, sancendo l’impegno dei ragazzi nel far rispettare i propri diritti per garantire la dignità di ogni persona. Il futuro da costruire insieme non dovrà costringere nessuno a dover scegliere tra lavoro e salute, tra stipendio e ambiente.

Il progetto è promosso dalla Consigliera di Parità della Provincia di Vercelli.