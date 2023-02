Rices, altra sconfitta ma in una gara combattuta

Perdere, ma restando in partita fino a una parte del terzo tempo, perdere a testa alta insomma e non solo: perdere schierando più giovani del solito: così i Rices che, sabato al Palapiacco, hanno incontrato il College Novara. Hanno vinto gli ospiti nettamente (43-70) ma dopo due minuti e mezzo del terzo tempo, con un canestro di Chiantaretto i Rices si portavano a -4 (29 a 33).

Insomma, per due quarti e un brandello del terzo i Rices – con una formazione imbottita di Under 19 – hanno tenuto testa al College Novara. Che poi ha preso il largo, ma non si è registrata la disfatta vista in altre circostanze, anzi.

Fino a quando hanno giocato, Liberali, Agoglia e Chiantaretto hanno sputato l'anima. E con loro, anche gli altri.

Ottima la prova del play Agoglia. Importante segnale, poi, dal tecnico Galdi che ha fatto chiudere la gara con un quintetto composto da 4 Under 19 più Cattaneo. E dagli Under 19 – alcuni alla loro apparizione con Morello e Alessio – sono venute delle buone risposte.

Solo qualche cenno di cronaca, ora.

Primo quarto, trascinati da Agoglia e Liberali (con Chiantaretto prezioso nei rimbalzi e in difesa) a metà primo quarto i Rices sono sotto di 1: 9 a 10.

Primi cambi: fuori Cattaneo, autore di una buona prova, dentro Vercellone; poi esce Skilja ed entrano Sow, quindi Maccapani per far rifiatare Agoglia, i Rices sono in partita, 16 a 16, peccato per il cedimento finale del quarto che termina con 16 punti (9 dello scatenato Liberali, 4 di Agoglia, più una tripla di Cattaneo) a 21.

Secondo quarto. Pochi canestri per entrambe le squadre, il Novara Novara preme per il gran sorpasso (16 a 25), ma I rices non ci stanno e rimontano (20 a 25). A metà quarto l'ennesimo calo (nota bene: calo, non disfatta come in altre occasioni) e si va al riposo sul 22 (2 punti di Liberali, 4 di Chiantaretto) a 33.

Terzo quarto. Applausi del pubblico per i Rices che, trascinati da Chiantaretto, tentano la rimonta: 24, poi 26, 27, 29 a 33. Meno quattro insomma.

Macché era un'illusione di una notta di febbraio. Niente rimonta, è il Novara College che poi vince e senza troppi patemi d'animo. Ma sulla sua strada ha trovato una squadra in crescita, giovanissima e con ottime individualità.

Un passo avanti, quindi, per la squadra di Galdi. Un passo non grande, ma sicuramente importante.