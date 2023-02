Pro Vercelli-Feralpi: le pagelle dei Bianchi

RIZZO: 6

Una gran bella parata, ma nei rinvii fa venire i brividi.

IEZZI: 6,5

Uno che non molla mai, nonostante i crampi. Bravo dietro, prezioso nei disimpegni.

CRISTINI: 6

Gara attenta, senza sbavature.

PERROTTA: 6

Come Cristini, fino a quando è rimasto in campo.

NICHOLAS RIZZO: 6

Bene come terzino, bene come centrale. Sono un errore in fase di impostazione, ma sempre presente nelle chiusure. È potente e veloce, ottimo acquisto.

CORRADINI: 5,5

Non male nel primo tempo, quando vince il duello con l'ex Carraro (ex Pro Vercelli con Iemmello ed ex Fiorentina ai tempi di Prandelli) un po' nascosto nella ripresa. Gran tocco di palla, ottima tecnica, ma da un giocatore del suo spessore si vorrebbe molto ma molto di più.

VERGARA: 6

Nel ruolo di Della Morte (oggi titolare nel Vicenza che ha perso) gioca un buon primo tempo, con ottimi spunti, ma purtroppo cala nella ripresa. Sua comunque l'imbucata perfetta per il “quasi gol” di Saco. Certo, è una mezzapunta, ma ha dimostrato di sapersi adattare.

SACO: 6

Tanta corsa, pochi errori, insomma non gioca male, ma a inizio campionato sembrava più tonico.

CALVANO: 7

Corre, contrasta, tenta la via del gol con due grandi gesti tecnici dalla distanza.

IOTTI: 6

Uno dei migliori nel primo tempo deve uscire perché stremato.

ARRIGHINI: 6,5

Una buona gara, cercando di aprire spazi e anche di segnare. (Non deve essere facile giocare con il pubblico che chiede al tecnico la tua sostituzione)

ANASTASIO: 5,5

Si limita al compitino. Anche lui dovrebbe e potrebbe fare meglio, soprattutto in fase di possesso.

ROJAS: 6

Qualche spunto interessante, ma anche lui ha caratteristiche da mezzapunta.

LARIBI: 6

Alcuni tocchi felici, ma attendiamo che arrivi la sua migliore forma.

COMI: 6,5

Il pubblico lo invoca e lui ripaga con il solito impegno, lottando su ogni pallone, anche quelli impossibili. Entra nel momento no della Pro Vercelli, purtroppo.

GUINDO: 5,5

Si fa vedere poco e fa poco, ma è anche fuori ruolo.

PACI: 6

Un pari con la terza in classifica (meno 2 dalla vetta) ci sta, o forse no: la classifica langue.

La squadra vista nel primo tempo è messa in campo bene, certo, c'è il problema Comi che pubblico e giornalisti vorrebbero vedere giocare dal primo minuto.

Dimostra coraggio, lui, andando avanti per la sua strada, certo.

Meno convincente la Pro Vercelli della ripresa: con troppi attaccanti in campo la squadra perde il controllo del centrocampo. E poi: al posto di Rojas (che non ha demeritato) non sarebbe stato meglio Gatto che sa giocare in fascia?