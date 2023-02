Paci: «Peccato per gli errori a due passi dal loro portiere»

Mister Massimo Paci sullo 0-0 del Robbiano-Piola contro la vice capolista Feralpi: "Abbiamo disputato un buon incontro. Nel primo tempo abbiamo avuto il controllo quasi totale della gara; siamo andati in più occasioni vicini al gol. Anche nella ripresa abbiamo continuato sulla stessa linea, creando qualche opportunità. A cambiare il match è stato l'infortunio di Perrotta: ci ha obbligato a fare dei cambi e abbiamo subito la pressione dei lombardi. Nonostante questo abbiamo giocato bene, peccato non essere riusciti a segnare. Penso che nessuno avrebbe potuto recriminare in caso di una nostra vittoria. Il rientro di Calvano? Ha disputato un'ottima gara, ma tutta la squadra è stata all'altezza. Non siamo riusciti a segnare per qualche errore sotto misura, come nelle due occasioni a pochi metri dalla porta. Poi il loro estremo difensore è stato determinante. Avremmo potuto raccogliere di più. Non dimentichiamo che abbiamo affrontato una delle squadre più forti del girone. Prendiamo questo punto che serve muove la classificai".