Engas Hockey Vercelli si impone in trasferta su CGC Viareggio per 3 a 6

Engas Hockey Vercelli espugna Viareggio battendo, in una partita dai tratti umanamente drammatici, il CGC per 3 a 6. L ’aggettivo drammatico nasce dal fatto che due ragazzi di HV subiscono infortuni. Prima, nel pre-partita Mattia Verona si infortuna al ginocchio durante il riscaldamento e viene portato all' ospedale cittadino “Versilia” per accertamenti. Poi, a tre minuti dal termine, Zucchetti subisce un involontario, ma purtroppo forte, colpo al viso che lo obbliga, sanguinante e provato, a ricorrere alle cure dei sanitari.

Tornando all’aspetto sportivo: HV vince con una prova caparbia, in cui resiste a più difficoltà (compresi i due minuti di blu a Raffa che costringono il giovane Cardani, giocatore di movimento della B, a dover ricoprire il ruolo). CGC Viareggio conferma i limiti realizzativi, di finalizzazione del gioco, complice anche un buon Raffa.

In classifica l’Engas è sempre ottavo, a tre punti dalla settima piazza del Bassano. Prossimo turno a casa, ma con giorno ed orari insoliti: domenica 12 febbraio alle ore 18.

Primo tempo: La prima emozione del match giunge dopo due minuti e mezzo: un tiro di Zucchetti nato da un contropiede e realizzato con una girata su cui Gomez para. Poi, Ipinazar ci prova con rasoterra angolato: Raffa vi si oppone con una mano. Lo stesso Raffa si ripete su una conclusone, abbastanza fiacca, di Rosi. Sul fronte opposto, Canet passa a Tataranni che impegna Gomez. Al sesto, tiro di Neves da lontano che termina fuori. Un primo dopo, Moyano conduce da solo un contropiede dalla destra arrivando al tiro: Raffa gli dice di no. Subito dopo, D’Anna tira due volte, entrambe fuori dallo specchio della porta degli ospiti. Al decimo, occasione per Canet che si avventa su una ribattuta di Gomez, ma l’estremo difensore viareggino riesce a venirne fuori. A seguire, su azione prolungata, D’Anna fa partire una conclusione tesa dalla tre quarti sinistra, Raffa para. Poi, Neves tira da lontano, Gomez para. Entra Oruste per Tataranni nelle file piemontesi. Al dodicesimo: doppia parata di Gomez su due diverse azioni vercellesi: la prima su Neves, la seconda su una potente conclusione centrale da lontano di Zucchetti. Al quindicesimo, Zucchetti si invola fino ad arrivare di fronte a Gomez che gli chiude lo specchio della porta in allungo sulla propria destra. Pochi secondi a seguire, la partita si sblocca: Oruste, crossa dalla destra al centro, Neves, molto vicino a Gomez, insacca lo 0-1. I giocatori del Viareggio protestano sulla regolarità della rete. Subito dopo, tiro di Raffaelli per i toscani. Poi, buona parata di Gomez su Neves che si gira in area producendo un tiro insidioso. A seguire ,D’Anna fa partire dalla destra un bel diagonale teso e forte su cui Raffa para. Lo stesso secondo portiere dell’Engas si ripete: prima su una punizione di Raffaelli, poi sul suo successivo nuovo tiro dalla destra. A seguire, Moyano conduce un bel contropiede, ma non riesce ad essere incisivo nella conclusione davanti alla porta nerogialloverde. A due minuti e mezzo dalla fine della frazione, Neves ci prova da lontano trovando Gomez attento. Al ventiquattreeimo, traversa colpita da Tataranni con un tiro al volo. A ventisei secondi dalla prima sirena, HV raddoppia con il solito missile di Zucchetti da dietro la metà campo. Si va a riposo sul doppio vantaggio per gli ospiti.

Secondo tempo: la frazione si apre con una conclusione dalla fascia sinistra di Ipinazar, neutralizzata da Raffa. Al quarto, CGC Viareggio dimezza le distanze: su azione prolungata, Moyano si porta alle spalle della porta di Raffa, poi si muove verso l’area girandosi fulmineamente, e facendo partire un bruciante tiro che si infila nell’angolo alto della porta di Raffa. Poco dopo, gran intervento di Raffa che toglie la pallina all’angolo basso su una pregevole conclusione di D’Anna. Poco dopo, di nuovo Viareggio molto pericoloso, ancora con D’Anna. A seguire, miracolo di Gomez su Neves arrivatogli sotto porta su contropiede. All’ottavo, HV si riporta su +2 con una rete di “rapina” di capitan Tataranni che, prima arpiona e poi insacca, una pallina vagante nell’area bianconera. Poi, Raffa devìa un tiro del giovane Maldini (appena entrato in pista), servito da Ipinazar. Poco più tardi, lo stesso Maldini perde pallina su Oruste che innesca una ripartenza e passa a Neves che, però, si allunga troppo la sfera. Quando mancano undici minuti alla fine, doppio blu contemporaneo : per Zucchetti e Ipinazar. Poi, Raffa para un diagonale dalla sinistra di D’Anna. Quando mancano meno di nove minuti al termine, HV compie il proprio decimo fallo di squadra . Juan Moyano batte il tiro diretto sparando forte, ma fuori . Al diciottesimo, Raffa stende Moyano che si stava muovendo da dietro porta alla sua destra: cartellino blu per il secondo portiere di HV. Entra il giovane Cardani, in realtà giocatore di movimento, chiamato ad essere portiere di riserva in questa partita: per regolamento, ce ne deve essere sempre uno per ogni squadra. Raffaelli segna il 3 a 2. Cardani deve restare in porta per i due minuti del cartellino blu comminato a Raffa. Subito dopo, rigore per l’Engas a causa di fallo in area su Tataranni: lo batte Neves con un potente rasoterra, realizzando il 2-4. A seguire, bella azione dello stesso Neves in contropiede. Negli ultimi secondi di blu per Raffa, il Viareggio prova a tirare più volte da lontano per approfittare della presenza in porta di Cardani, ma senza successo. Quando mancano cinque primi e ventinove secondi al termine, rientra Raffa. Immediatamente, CGC Viareggio si porta sul 4 a 3 con un’azione personale di Raffaelli dalla fascia destra. Subito dopo, Moyano tira alto. Poco dopo, lo stesso Moyano lanciato a rete conclude poi, cadendo, tocca involontariamente, forte al viso Zucchetti che resta a terra, sanguinante. Necessario l’intervento dei paramedici. Poi, Zucchetti si alza sulle proprie gambe raggiungendo il bordo pista dove viene assistito dal personale sanitario e poi caricato in barella a fine match. La partita riprende: su contropiede, conclusione di Oruste, parata da Gomez. A sedici secondi dal termine, cartellino blu per D'Anna: Tataranni batte il tiro diretto prima fintando la botta, poi portandosi sotto Gomez per infine insaccare con un pallonetto. Non è ancora finita: ad un secondo dalla fine, Tataranni infila la sesta rete per HV.

TABELLINO:

FORMAZIONI CGC Viareggio : 17 Gomez in porta, 5 Puccinelli, 6 Moyano, 11 D’Anna (C), 37 Raffaelli, 55 Ipinazar, 77 Rosi, 95 Maldini, 99 Falaschi, 94 Torre Allenatore : Massimo Mariotti Engas Hockey Vercelli : 88 Raffa fra i pali, 7 Oruste, 8 Tataranni (C), 11 Petrocchi, 18 Zucchiatti, 74 Neves, 77 Cardani, 84 Zucchetti, 99 Canet, 88 Raffa Allenatore: Roberto Crudeli

Arbitri: Giovanni Andrisani di Matera e Mauro Giangregorio di Giovinazzo

RETI: 1°T : -9’51 Neves (HV) 0-1; -0’26 Zucchetti (HV) 0-2; 2°T -20’49 Moyano (CGC Viareggio) 2-1; -17’18 Tataranni (HV) 3-1; -7’36 Raffaelli (CGC Viareggio) 3-2; -7’13 Neves (HV) 4-2; -5’02 Raffaelli (CGC Viareggio) 4-3; -0’16” Tataranni (HV) 5-3: -0'01 Tataranni (HV) 3-6

Cartellini blu : 2°T -11’06 Zucchetti (HV) e Ipinazar (CGC Viareggio); -7’36 Raffa (HV); -0’16” D’Anna (CGC Viareggio)