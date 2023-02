Lavori finiti nella zona del Tribunale, tornano i parcheggi in via Conte Rosso

Se ne vanno le transenne da via Conte Rosso. Dopo quasi sette anni dal parziale crollo del muro del Tribunale, tornano finalmente agibili i parcheggi a ridosso del castello.

A riaprire la zona, nella mattina di venerdì 3 febbraio, sono il sindaco Andrea Corsaro, l'assessore ai Lavori pubblici, Massimo Simion, l'onorevole Emanuele Pozzolo, il consigliere Francesco Iacoi insieme all'architetto Mario Bona, curatore dell'ultimo intervento di messa in sicurezza e restauro dell'area.

I lavori, dei quali il Comune si era assunto l'onere pur di ottenere la riapertura completa della strada, hanno riguardato il consolidamento delle due torri e del muro e sono stati svolti dalla ditta Bona 1858, con un investimenti di 225mila euro.

«Siamo intervenuti con un consolidamento statico interno ed esterno - spiega Bona -: sono state fatte sottofondazioni in calcestruzzo, rifatti i solai interni alle torri legando la muratura della struttura». Un lavoro che ha interessato anche il muro, dove, attraverso le sfessurazioni della malta, sono state introdotte barrette d'acciaio e sostituiti i mattoni rotti. «Un intervento - spiega Bona - che comprende anche l'adeguamento alle disposizioni antisismiche in vigore».

In attesa dell'atto della Sovrintendenza che chiude formalmente il cantiere, resterà ancora un piccolo presidio, che la ditta smantellerà a pratica conclusa. Nella zona in cui le transenne sono state rimosse, invece, è nuovamente possibile parcheggiare, con le medesime regole del passato.

A fare il punto sulla situazione della via è il sindaco che, dopo aver spostato simbolicamente la prima transenna, dice: «L'amministrazione si è fatta carico di chiudere un intervento, quello sulle torri, che presentava molti problemi, dal momento che era stato sistemato il tetto senza effettuare il consolidamento della muratura. Ora attendiamo temperature più miti per rifare la segnaletica e riorganizzare alcuni spazi, tra i quali l'area davanti alla torre che si affaccia su piazza Amedeo IX e la zona all'incrocio con via Conte Verde».

Complessivamente vengono recuperati oltre 30 posti auto, parte liberi e parte a pagamento. «L'amministrazione - aggiunge il sindaco - auspica anche che si possa trovare un utilizzo più funzionale del parcheggio interno che era stato creato una decina di anni fa a servizio del personale e che può dare il proprio contributo a rendere più snella la gestione dei parcheggi in un'area nevralgica della città».