Si sa poco, al momento, del passato calcistico del nuovo acqusito di Casella per rinforzare la Pro Vercelli: si tratta del centrocampista Francesco Contaldo.

Il classe 2002 ha militato per sette anni in Spagna, nelle selezioni giovanili di Alcalá, Villarreal, Ciudad de Benidorme e Alboraja, prima di entrare a far parte delle prime squadre di Los Barrios, Balon de Cadiz e Antequera.